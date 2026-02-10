Телеведущая Леся Никитюк высказалась о будущей свадьбе с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, а также призналась, как ее изменило материнство.

Никитюк о свадьбе и сыне

Ведущая обручилась с любимым в январе прошлого года, однако свадьбу они еще не сыграли. Леся поделилась, что подготовка к этому важному событию пока что “на стадии мечты”.

— Мы спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию позволит его работа. Мы хотим свадьбу. Я никогда о ней не думала на самом деле… Мне всегда не хватало фантазии. Вот для других я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела в них. А сейчас вот вижу, — призналась Никитюк.

Леся и Дмитрий воспитывают сына Оскара, который появился на свет в июне 2025 года. Ведущая говорит, что единственный минус материнства для нее — это недосыпание. А в целом она получает истинное удовольствие от новой роли в жизни.

— Тот кайф, который я испытываю сейчас, и то, насколько ребенок открыл мое сердце, пробудил во мне эту любовь. Я думала, что испытывала любовь, но не думала, что такой силы. Это неизвестная галактика для меня. Я благодарна Богу. Девушки, рожайте и не бойтесь, никого не слушайте. Неважно, сколько вам лет, какой у вас статус, — подчеркнула Никитюк.

