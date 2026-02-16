Телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила свою дочь Нану с днем рождения и поделилась редкими фото с ней. Сегодня, 16 февраля, девушке исполнилось 22 года.

Как Ефросинина поздравила дочь с 22-летием

На личной странице в Instagram Маша опубликовала серию фото с Наной. Стоит отметить, что ведущая крайне редко показывает дочь в соцсетях, ведь девушка избегает публичности.

Однако по случаю дня рождения Ефросинина решила сделать исключение. Телеведущая трогательно обратилась к дочери, подчеркнув, что Нана является для нее лучшей подругой.

— Мой ангел-покровитель. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга. Люблю тебя, — написала Ефросинина на английском языке.

В комментариях пользователи сети поздравляют Нану с 22-летием, а также отмечают, что она очень похожа на звездную маму. Свои пожелания девушке также оставили друзья и коллеги Ефросининой, среди которых Оля Полякова, Рамина и Елена Кравец.

Напомним, что дочь телеведущей учится за границей. Также Ефросинина воспитывает сына Александра, которому летом исполнилось 11 лет.

