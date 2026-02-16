Телеведуча Маша Єфросиніна зворушливо привітала свою доньку Нану з днем народження та поділилася рідкісними фото з нею. Сьогодні, 16 лютого, дівчині виповнилося 22 роки.

Як Єфросиніна привітала доньку з 22-річчям

На особистій сторінці в Instagram Маша опублікувала серію фото з Наною. Варто зазначити, що ведуча вкрай рідко показує доньку в соцмережах, адже дівчина уникає публічності.

Однак з нагоди дня народження Єфросиніна вирішила зробити виняток. Телеведуча зворушливо звернулася до доньки, наголосивши, що Нана є для неї найкращою подругою.

– Мій ангел-покровитель. Моя прекрасна принцеса Нана. Моя найкраща подруга. Люблю тебе, – написала Єфросиніна англійською мовою.

У коментарях користувачі мережі вітають Нану з 22-річчям, а також зазначають, що вона неабияк схожа на зіркову маму. Свої побажання дівчині також залишили друзі й колеги Єфросиніної, серед яких Оля Полякова, Раміна та Олена Кравець.

Нагадаємо, що донька телеведучої навчається за кордоном. Також Єфросиніна виховує сина Олександра, якому влітку виповнилося 11 років.

