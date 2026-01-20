Маша Ефросинина поддержала певицу Елену Тополю, которая пострадала от шантажа и интимные видео которой слили в сеть. Также телеведущая обратилась к женщинам, которые сталкивались с подобным преступлением.

Ефросинина о ситуации Тополи

По словам Маши, Елена Тополя сделала то, что десятилетиями считалось невозможным: превратила оружие шантажиста в его же приговор. Телеведущая считает, что злоумышленник совершил нападение не на одну женщину, а на достоинство каждой.

— Шантаж — это не об интимном. Это о контроле. О попытке управлять страхом, ведь нас учили бояться осуждения больше, чем зла. Елена, ты невероятная. Твоя смелость сегодня дает право на голос тысячам женщин, которые до сих пор боялись. Моя абсолютная поддержка тебе. И каждой из тех, кто сталкивался с подобным гнусным преступлением, — написала Ефросинина в Instagram.

Маша призвала женщин, переживших подобное преступление, не молчать, ведь зло паразитирует на тишине и страхе перед тем, что скажут люди. По словам Ефросининой, ситуация Тополи – пример для каждой, ведь она показала, что не нужно бояться говорить первой.

— Стыд должен сменить адрес. Хватит терпеть эти архаичные попытки подавления! Попытки пристыдить женщину за ее личную жизнь – это подлость. Стыдно должно быть не той, кто столкнулся с давлением, а тому, кто крадет частную жизнь ради наживы. Елена не просто защитила себя. Она “разоружила” шантажиста, лишив его главного оружия – нашего страха перед осуждением, – подчеркнула ведущая.

Ефросинина добавила, что в списке шантажистов часто фигурируют имена публичных людей, в том числе и ее. Это делается с целью манипуляции и запугивания, чтобы “усилить давление на женщину, чтобы ей казалось, что огласка будет сокрушительной”.

— Никакого видео я не получала. Это классическая технология запугивания, которая рассыпается, как только вы включаете свет. Как только вы говорите первой, — отметила Маша.

Накануне Елена Тополя сообщила, что ее шантажировали распространением интимных видео в сети. Злоумышленник требовал от певицы $75 тыс. (более 3,2 млн грн), его уже задержала полиция.

