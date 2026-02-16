Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров с Paramount Skydance о продаже студии и стриминга HBO Max.

Это произошло после того, как Paramount обновила условия своего предложения, пытаясь перебить действующую сделку Warner Bros с Netflix.

В настоящее время совет директоров Warner Bros обсуждает, может ли предложение Paramount стать более выгодным для акционеров. Это решение может спровоцировать масштабную “войну ставок” между Paramount и Netflix.

Новое предложение от Paramount

На прошлой неделе компания Paramount, владеющая каналами CBS и MTV, представила обновленный план для снятия ключевых опасений Warner Bros.

В частности, она выразила готовность покрыть $2,8 млрд штрафа, который Warner Bros должна выплатить Netflix в случае расторжения действующего соглашения.

Кроме того, компания обещает поддержать Warner Bros в вопросе рефинансирования задолженностей и выплатить компенсации владельцам акций, если сделку не удастся закрыть до конца года.

Такие шаги демонстрируют уверенность Paramount в скором получении одобрения регуляторов. Несмотря на то, что Warner Bros все еще имеет определенные оговорки, это первый случай, когда совет директоров предположил, что предложение конкурента может оказаться лучшим или, по крайней мере, заставит Netflix повысить цену.

Netflix против Paramount

На сегодняшний день Warner Bros имеет действующее соглашение о продаже своей одноименной киностудии и стримингового сервиса HBO Max компании Netflix по цене $27,75 за акцию.

В то же время Paramount предлагает акционерам более высокую цену — $30 за акцию через тендерное предложение. Исполнительный директор Paramount Дэвид Эллисон уже заявил, что эта сумма не является окончательной.

Руководство Netflix также дало понять инвесторам, что готово поднимать ставки, чтобы удержать победу в этой борьбе.

Однако инвесторы самого Netflix настроены скептически, ведь акции стримингового лидера упали на 40% по сравнению с июньским пиком из-за опасений, что компания переплатит за активы.

Совет директоров Warner Bros сейчас испытывает значительное давление со стороны крупных акционеров, которые требуют начать активный диалог с Paramount.

Процедура пересмотра и следующие шаги

Если Warner Bros решит изменить курс, процедура пересмотра соглашения будет иметь четкую последовательность.

Сначала компания обязана официально уведомить Netflix о намерении возобновить переговоры с конкурентом. После этого Warner Bros будет пытаться добиться от Paramount цены, превышающей $30 за акцию.

Если новое предложение официально признают преимущественным, у Netflix останется право сравнять цену, чтобы оставить сделку за собой.

Пока что лишь небольшая часть акционеров официально поддержала Paramount, но новые финансовые гарантии могут существенно изменить ход событий в ближайшее время.

Источник : Bloomberg

