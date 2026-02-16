Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів із Paramount Skydance щодо продажу студії та стримінгу HBO Max.

Це сталося після того, як Paramount оновила умови своєї пропозиції, намагаючись перебити чинну угоду Warner Bros із Netflix.

Наразі рада директорів Warner Bros обговорює, чи може пропозиція Paramount стати вигіднішою для акціонерів. Це рішення здатне спровокувати масштабну “війну ставок” між Paramount та Netflix.

Нова пропозиція від Paramount

Минулого тижня компанія Paramount, яка володіє каналами CBS та MTV, представила оновлений план для зняття ключових занепокоєнь Warner Bros.

Зокрема, вона висловила готовність покрити $2,8 млрд штрафу, який Warner Bros має сплатити Netflix у разі розірвання чинної угоди.

Окрім цього, компанія обіцяє підтримати Warner Bros у питанні рефінансування заборгованостей та виплатити компенсації власникам акцій, якщо угоду не вдасться закрити до кінця року.

Такі кроки демонструють впевненість Paramount у швидкому отриманні схвалення регуляторів. Попри те, що Warner Bros все ще має певні застереження, це перший випадок, коли рада директорів припустила, що пропозиція конкурента може виявитися кращою або принаймні змусить Netflix підвищити ціну.

Netflix проти Paramount

На сьогодні Warner Bros має чинну угоду про продаж своєї однойменної кіностудії та стримінгового сервісу HBO Max компанії Netflix за ціною $27,75 за акцію.

Водночас Paramount пропонує акціонерам вищу ціну – $30 за акцію через тендерну пропозицію. Виконавчий директор Paramount Девід Еллісон уже заявив, що ця сума не є остаточною.

Керівництво Netflix також дало зрозуміти інвесторам, що готове піднімати ставки, аби втримати перемогу в цій боротьбі.

Проте інвестори самого Netflix налаштовані скептично, адже акції стримінгового лідера впали на 40% порівняно з червневим піком через побоювання, що компанія переплатить за активи.

Рада директорів Warner Bros зараз відчуває значний тиск з боку великих акціонерів, які вимагають розпочати активний діалог із Paramount.

Процедура перегляду та наступні кроки

Якщо Warner Bros вирішить змінити курс, процедура перегляду угоди матиме чітку послідовність.

Спочатку компанія зобов’язана офіційно повідомити Netflix про намір відновити переговори з конкурентом. Після цього Warner Bros намагатиметься домогтися від Paramount ціни, що перевищує $30 за акцію.

Якщо нову пропозицію офіційно визнають переважною, у Netflix залишиться право зрівняти ціну, щоб залишити угоду за собою.

Поки що лише невелика частина акціонерів офіційно підтримала Paramount, але нові фінансові гарантії можуть суттєво змінити хід подій найближчим часом.

Джерело : Bloomberg

