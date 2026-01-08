Рада директорів медіагіганта Warner Bros Discovery (WBD) відхилила пропозицію компанії Paramount Skydance щодо поглинання.

Попри те, що Paramount пропонувала викупити акції за готівку, керівництво WBD вважає цю пропозицію недостатньою та надто ризикованою порівняно з уже погодженим злиттям із Netflix.

Чому WBD відмовилась від пропозиції Paramount

Це була вже восьма спроба Paramount Skydance перехопити контроль над Warner Bros Discovery. Цього разу компанія Девіда Еллісона пропонувала $30 за акцію, проте рада директорів WBD залишилася непохитною та закликала акціонерів не приймати цю пропозицію.

Основною причиною відмови став величезний фінансовий ризик. Paramount Skydance, ринкова капіталізація якої становить лише $14 млрд, планувала залучити майже $95 млрд кредитів та інвестицій для купівлі WBD. Рада директорів заявила, що ця угода могла б стати “найбільшим викупом у кредит в історії”.

До того ж перехід до Paramount змусив би WBD сплатити Netflix штраф за розрив контракту у розмірі $2,8 млрд та додаткові збори за фінансування. У підсумку реальна вигода для акціонерів була б значно нижчою, ніж здається на перший погляд.

Переваги злиття з Netflix

Угода з Netflix видається простішою й надійнішою. Акціонери Warner Bros Discovery отримають $23,25 готівкою та акції Netflix ще на $4,50 за акцію. Крім того, після поділу компанії у 2026 році вони збережуть частку в Discovery Global.

У раді директорів також нагадали, що Netflix – фінансово сильна компанія з великою ринковою вартістю та стабільними доходами. Це знижує ризики і дає Warner Bros Discovery більше свободи працювати у звичному режимі до завершення угоди.

У своєму листі до акціонерів рада директорів підкреслила, що Paramount неодноразово ігнорувала зауваження щодо недоліків своїх пропозицій.

На цей час керівництво WBD зосереджене виключно на завершенні злиття з Netflix, вважаючи його найбільш вигідним для майбутнього компанії.

Джерело : Variety