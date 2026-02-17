Дочь голливудской звезды Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, 21-летняя Эппл Мартин, нарушила молчание по поводу слухов о своем скандальном поведении.

Девушка решительно опровергла информацию о том, что ее якобы выгнали из учебного заведения из-за травли других учеников.

Дочь Гвинет Пэлтроу сделала заявление

В сториз в Instagram Эппл назвала эти обвинения абсолютно ложными. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля, поэтому она решила расставить точки над i.

Сейчас смотрят

– Я никогда не была исключена ни из одной школы, тем более – за буллинг. Я вполне понимаю, что могу кому-то не нравиться, и это нормально – интернет является местом для выражения мнений. Но эти слухи не имеют ничего общего с реальностью. Я не такой человек, и каждый, кто меня знает, подтвердит это, – заявила Мартин.

Слухи о непростом характере Эппл распространились после ее появления на балу дебютанток в Париже в 2024 году.

Тогда в сеть попало видео, на котором девушка якобы пыталась вмешаться в фотосессию другой участницы мероприятия, перетягивая внимание фотографов на себя.

Также обсуждали кадры, где Эппл закатывает глаза во время общения со своим кавалером — графом Лео Косимой Хенкелем фон Доннерсмарком.

Однако окружение семьи уверяет, что это лишь вырванные из контекста моменты. Источники отмечают, что Эппл — настоящая girls’ girl (девушка, которая поддерживает других женщин), а ее поведение на балу было лишь шутливой игрой на камеру.

Со своим партнером на вечере у нее прекрасные отношения, а ироничные взгляды были частью их дружеского веселья.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.