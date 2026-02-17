Дочь Гвинет Пэлтроу опровергла слухи об исключении из школы из-за буллинга
- Дочь Гвинет Пэлтроу заявила, что эти обвинения полностью ложные.
- Скандал разгорелся после видео с бала дебютанток в Париже 2024 года.
- В сети обсуждали ее поведение во время фотосессии и реакцию на кавалера.
Дочь голливудской звезды Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, 21-летняя Эппл Мартин, нарушила молчание по поводу слухов о своем скандальном поведении.
Девушка решительно опровергла информацию о том, что ее якобы выгнали из учебного заведения из-за травли других учеников.
Дочь Гвинет Пэлтроу сделала заявление
В сториз в Instagram Эппл назвала эти обвинения абсолютно ложными. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля, поэтому она решила расставить точки над i.
– Я никогда не была исключена ни из одной школы, тем более – за буллинг. Я вполне понимаю, что могу кому-то не нравиться, и это нормально – интернет является местом для выражения мнений. Но эти слухи не имеют ничего общего с реальностью. Я не такой человек, и каждый, кто меня знает, подтвердит это, – заявила Мартин.
Слухи о непростом характере Эппл распространились после ее появления на балу дебютанток в Париже в 2024 году.
Тогда в сеть попало видео, на котором девушка якобы пыталась вмешаться в фотосессию другой участницы мероприятия, перетягивая внимание фотографов на себя.
Также обсуждали кадры, где Эппл закатывает глаза во время общения со своим кавалером — графом Лео Косимой Хенкелем фон Доннерсмарком.
Однако окружение семьи уверяет, что это лишь вырванные из контекста моменты. Источники отмечают, что Эппл — настоящая girls’ girl (девушка, которая поддерживает других женщин), а ее поведение на балу было лишь шутливой игрой на камеру.
Со своим партнером на вечере у нее прекрасные отношения, а ироничные взгляды были частью их дружеского веселья.