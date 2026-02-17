Донька зірки Голлівуду Гвінет Пелтроу та фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна, 21-річна Еппл Мартін, порушила мовчання щодо чуток про свою скандальну поведінку.

Дівчина рішуче спростувала інформацію про те, що її нібито вигнали з навчального закладу через цькування інших учнів.

Донька Гвінет Пелтроу зробила заяву

У сториз в Instagram Еппл назвала ці закиди абсолютно неправдивими. За її словами, ситуація вийшла з-під контролю, тому вона вирішила розставити крапки над і.

– Я ніколи не була відрахована з жодної школи, тим більше – за булінг. Я цілком розумію, що можу комусь не подобатися, і це нормально – інтернет є місцем для висловлення думок. Але ці чутки не мають нічого спільного з реальністю. Я не така людина, і кожен, хто мене знає, підтвердить це, – заявила Мартін.

Чутки про непростий характер Еппл поширилися після її появи на балу дебютанток у Парижі у 2024 році.

Тоді у мережу потрапило відео, на якому дівчина нібито намагалася втрутитися у фотосесію іншої учасниці події, перетягуючи увагу фотографів на себе.

Також обговорювали кадри, де Еппл закочує очі під час спілкування зі своїм кавалером — графом Лео Косімою Генкелем фон Доннерсмарком.

Проте оточення родини запевняє, що це лише вирвані з контексту моменти. Джерела зазначають, що Еппл — справжня girls’ girl (дівчина, яка підтримує інших жінок), а її поведінка на балу була лише жартівливою грою на камеру.

Зі своїм партнером на вечорі вона має чудові стосунки, а іронічні погляди були частиною їхніх дружніх веселощів.

Джерело : Daily Mail

