Донька Гвінет Пелтроу спростувала чутки про відрахування зі школи через булінг
- Донька Гвінет Пелтроу заявила, що ці звинувачення повністю неправдиві.
- Скандал розгорівся після відео з балу дебютанток у Парижі 2024 року.
- У мережі обговорювали її поведінку під час фотосесії та реакцію на кавалера.
Донька зірки Голлівуду Гвінет Пелтроу та фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна, 21-річна Еппл Мартін, порушила мовчання щодо чуток про свою скандальну поведінку.
Дівчина рішуче спростувала інформацію про те, що її нібито вигнали з навчального закладу через цькування інших учнів.
Донька Гвінет Пелтроу зробила заяву
У сториз в Instagram Еппл назвала ці закиди абсолютно неправдивими. За її словами, ситуація вийшла з-під контролю, тому вона вирішила розставити крапки над і.
– Я ніколи не була відрахована з жодної школи, тим більше – за булінг. Я цілком розумію, що можу комусь не подобатися, і це нормально – інтернет є місцем для висловлення думок. Але ці чутки не мають нічого спільного з реальністю. Я не така людина, і кожен, хто мене знає, підтвердить це, – заявила Мартін.
Чутки про непростий характер Еппл поширилися після її появи на балу дебютанток у Парижі у 2024 році.
Тоді у мережу потрапило відео, на якому дівчина нібито намагалася втрутитися у фотосесію іншої учасниці події, перетягуючи увагу фотографів на себе.
Також обговорювали кадри, де Еппл закочує очі під час спілкування зі своїм кавалером — графом Лео Косімою Генкелем фон Доннерсмарком.
Проте оточення родини запевняє, що це лише вирвані з контексту моменти. Джерела зазначають, що Еппл — справжня girls’ girl (дівчина, яка підтримує інших жінок), а її поведінка на балу була лише жартівливою грою на камеру.
Зі своїм партнером на вечорі вона має чудові стосунки, а іронічні погляди були частиною їхніх дружніх веселощів.