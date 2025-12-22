Дочь экс-игрока сборной Украины исключили из лицея в Варшаве после буллинга от учеников
- Дочь Юрия Гладыря получала десятки оскорблений и угроз от сверстников, которые носили ксенофобский характер и касались ее происхождения и внешности.
- По словам семьи, администрация школы не наказала обидчиков и в итоге исключила саму девушку, что родители считают наказанием жертвы, а не виновных.
- На инцидент отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув недопустимость такого отношения.
В престижной школе в Варшаве (Польша) произошел скандал из-за буллинга подростками дочери бывшего волейболиста сборной Украины Юрия Гладыря. Девушка получала оскорбления и угрозы от учеников заведения из-за фамилии и произношения.
Позже к инциденту была привлечена полиция, кроме того, на него отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Издевательства над дочерью Гладыря
Как пишет издание Onet, скандал произошел в международном лицее TE Vizja в Варшаве. Дария Гладыр получала угрозы и оскорбления через голосовые сообщения от сверстников.
Они сопровождались нецензурной бранью, а некоторые имели ксенофобский оттенок. Кроме происхождения, оскорбления касались ее внешности.
Издание предоставило расшифровки некоторых аудиозаписей с угрозами от подростков:
- Голос 1: Я не буду тебе записывать, с**а, на украинском, потому что, б***ь, не умею, но знаешь что….
- Голос 2: Е***ь, б***ь, украинцев.
- Голос 3: Уе***ай, бл**ь, с**о!.
- Голос 1: Е***ь тебя, шл***ра.
В целом, отмечается, что угрозы поступили от 15 человек.
Родители Дарьи Гладыр обратились к руководству школы и предоставили доказательства буллинга, а именно голосовые сообщения и скриншоты. Однако, по словам семьи, администрация лицея не приняла эффективных мер: обидчиков не отстранили, а психологическая помощь ограничилась одной консультацией.
Впоследствии лицей решил исключить Дарью из списка учеников, расторгнув контракт с родителями. Месяц обучения в этом лицее стоит 5 тыс. злотых (почти 59 тыс. грн). Семья считает это наказанием жертвы, а не обидчиков.
Родители Дарьи подали иск в суд, оспаривая расторжение контракта и требуя компенсацию в 100 тыс. злотых морального ущерба.
В ответ учебное заведение выдвинуло финансовые претензии к семье на сумму 500 тыс. злотых, в частности за якобы “подрыв репутации заведения”.
Реакция главы МИД Украины
На скандал отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети Facebook. Он отметил, что обидно, что приходится снова возвращаться к случаям позорного отношения к украинцам в Польше.
Министр добавил, что такое отношение, как к Дарье, категорически недопустимо.
– Я поднимал этот вопрос на переговорах с моим польским коллегой Радославом Сикорским позавчера в Польше во время визита президента Украины. Получил заверения в том, что польская сторона реагирует и будет реагировать надлежащим образом. Спасибо за это своему коллеге и польским властям, – написал он.
Сибига подчеркнул необходимость справедливого наказания лиц, допускающих ксенофобские проявления в отношении украинцев в Польше и других странах, подчеркнув, что украинцы не заслуживают такого отношения.
По его словам, несколько показательных случаев привлечения к ответственности должны подтвердить, что подобное поведение неприемлемо для цивилизованного европейского общества.
Он также сообщил, что всей консульской сети поручено внимательно отслеживать такие инциденты и оперативно и принципиально защищать права граждан Украины. Он добавил: Мы это терпеть не будем.