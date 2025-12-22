В престижной школе в Варшаве (Польша) произошел скандал из-за буллинга подростками дочери бывшего волейболиста сборной Украины Юрия Гладыря. Девушка получала оскорбления и угрозы от учеников заведения из-за фамилии и произношения.

Позже к инциденту была привлечена полиция, кроме того, на него отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Издевательства над дочерью Гладыря

Как пишет издание Onet, скандал произошел в международном лицее TE Vizja в Варшаве. Дария Гладыр получала угрозы и оскорбления через голосовые сообщения от сверстников.

Сейчас смотрят

Они сопровождались нецензурной бранью, а некоторые имели ксенофобский оттенок. Кроме происхождения, оскорбления касались ее внешности.

Издание предоставило расшифровки некоторых аудиозаписей с угрозами от подростков:

Голос 1: Я не буду тебе записывать, с**а, на украинском, потому что, б***ь, не умею, но знаешь что….

Голос 2: Е***ь, б***ь, украинцев.

Голос 3: Уе***ай, бл**ь, с**о!.

Голос 1: Е***ь тебя, шл***ра.

В целом, отмечается, что угрозы поступили от 15 человек.

Родители Дарьи Гладыр обратились к руководству школы и предоставили доказательства буллинга, а именно голосовые сообщения и скриншоты. Однако, по словам семьи, администрация лицея не приняла эффективных мер: обидчиков не отстранили, а психологическая помощь ограничилась одной консультацией.

Впоследствии лицей решил исключить Дарью из списка учеников, расторгнув контракт с родителями. Месяц обучения в этом лицее стоит 5 тыс. злотых (почти 59 тыс. грн). Семья считает это наказанием жертвы, а не обидчиков.

Родители Дарьи подали иск в суд, оспаривая расторжение контракта и требуя компенсацию в 100 тыс. злотых морального ущерба.

В ответ учебное заведение выдвинуло финансовые претензии к семье на сумму 500 тыс. злотых, в частности за якобы “подрыв репутации заведения”.

Реакция главы МИД Украины

На скандал отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига в социальной сети Facebook. Он отметил, что обидно, что приходится снова возвращаться к случаям позорного отношения к украинцам в Польше.

Министр добавил, что такое отношение, как к Дарье, категорически недопустимо.

– Я поднимал этот вопрос на переговорах с моим польским коллегой Радославом Сикорским позавчера в Польше во время визита президента Украины. Получил заверения в том, что польская сторона реагирует и будет реагировать надлежащим образом. Спасибо за это своему коллеге и польским властям, – написал он.

Сибига подчеркнул необходимость справедливого наказания лиц, допускающих ксенофобские проявления в отношении украинцев в Польше и других странах, подчеркнув, что украинцы не заслуживают такого отношения.

По его словам, несколько показательных случаев привлечения к ответственности должны подтвердить, что подобное поведение неприемлемо для цивилизованного европейского общества.

Он также сообщил, что всей консульской сети поручено внимательно отслеживать такие инциденты и оперативно и принципиально защищать права граждан Украины. Он добавил: Мы это терпеть не будем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.