Певица Наталья Могилевская ответила на обвинения в использовании фотофильтров и искусственного интеллекта для обработки фотографий.

Звезда сняла утреннее видео без макияжа, чтобы подписчики увидели ее настоящее лицо.

Наталья Могилевская о внешности

Артистка начала ролик с настоящих комментариев, которые оставили фолловеры под ее фото в Instagram. Каждый из пользователей выразил сомнение, что это реальная Могилевская на снимках.

Также критики обвинили певицу в увлечении ИИ и фотофильтрами. Некоторые даже поинтересовались, не делала ли Наталья пластику лица.

Знаменитость решила ответить всем сразу, показавшись после сна без макияжа или грима и продемонстрировав морщины.

– Друзья! Проснулась утром – читаю: это не Могилевская, это фильтры. Ну, вот смотрите – Могилевская! Видите: здесь морщинка, здесь морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение – и все, – с юмором объяснила свой вид на снимках певица.

Реакция сети

Поклонники Натальи Могилевской тоже не промолчали, поддержав артистку комплиментами и критикой в сторону хейтеров.

Да эти люди уже не могут поверить, что леди может так хорошо выглядеть. Ты – красавица!

Наталья, вы – прекрасная, шикарная женщина! Зачем вы это читаете? Лучше пойте или кофе выпейте! На это все время не тратьте!

Хороший свет, хорошее настроение и хорошая Наталья!

Любовь – это большая сила, поэтому такая красивая!

Отметим, что Наталья Могилевская очень часто общается с подписчиками в комментариях. Вот и в этот раз ответила импровизированным стихотворением.

– Красивая, потому что счастливая, и это самая большая сила. Над счастьем я работаю, сама себе рисую, – написала 50-летняя звезда.

Напомним, ранее Могилевская раскрыла поклонникам секреты своего питания, которые помогают ей держать форму.

