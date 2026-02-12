Українська співачка Наталія Могилевська розкрила секрети своєї стрункості та розповіла, чим харчується протягом дня.

Артистка зізналася, що дотримується особливого режиму, який допомагає їй підтримувати форму та гарне самопочуття.

Що їсть Наталія Могилевська

Основою бадьорого ранку зірки є очищення організму. Могилевська розповіла, що одразу після пробудження п’є теплу воду.

Обов’язковим ритуалом також є вживання ложки олії холодного віджиму – зазвичай вона обирає гарбузову або лляну.

Також Наталія додає до меню розторопшу, яку називає частиною свого потужного детоксу.

Співачка уточнила, що її раціон складається з двох прийомів їжі на добу. Перший раз Наталія сідає за стіл зазвичай о 13:00. В основі меню – овочі.

– Обожнюю: овочеве рагу, мікси зелені (особливо хрусткий айсберг), заморожені овочеві суміші. Мій особливий фаворит – сирий натертий буряк з кеш’ю-майонезом. Для ситості додаю гречку, інколи – червону рибу, – розповіла знаменитість.

Наталія Могилевська зазначила, що саме такий баланс допомагає їй залишатися у формі, а всі нюанси вечері вона залишила для підписників на своєму каналі.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж активно обговорюють такий підхід до харчування. Дехто захоплюється силою волі артистки, втім, є й скептики.

Вау, яка гарна тарілочка! От тільки рибу, м’ясо та яйця я не їм зовсім. По всьому іншому – з радістю склала би вам, люба Наталіє, компанію.

Дуже смачно на вигляд, аж хочеться вже їсти!

Я б так не змогла харчуватись.

В мене аж настрій пропав від тої тарілки.

Знайшлися й ті, хто напрямо запитав Наталію Могилевську, чи не приймала вона Ozempic або інші подібні препарати для схуднення.

У відповідь зірка закликала в жодному разі не вживати ці медикаменти, назвавши такі методи “отрутою для здорового організму”.

Нагадаємо, раніше вчені з Оксфордського університету зʼясували, що переваги від сучасних препаратів для схуднення, таких як Ozempic, Wegovy, Mounjaro та інших, швидко зникають після завершення курсу лікування.

