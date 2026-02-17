Співачка Наталія Могилевська відповіла на закиди у використанні фотофільтрів та штучного інтелекту для обробки світлин.

Зірка зняла ранкове відео без макіяжу, щоби підписники побачили її справжнє обличчя.

Наталія Могилевська про зовнішність

Артистка почала ролик зі справжніх коментарів, що залишили фоловери під її фото в Instagram. Кожен із користувачів висловив сумнів, що це реальна Могилевська на знімках.

Також критики звинуватили співачку у захопленні ШІ та фотофільтрами. Дехто навіть поцікавився, чи не робила Наталія пластику обличчя.

Знаменитість вирішила відповісти усім одразу, показавшись після сну без макіяжу чи гриму та продемонструвавши зморшки.

– Друзі! Прокинулася зранку – читаю: це не Могилевська, це фільтри. Ну ось дивіться – Могилевська! Бачите: тут зморшечка, тут зморшечка. Просто гарне світло, гарний настрій – і все, – з гумором пояснила свій вигляд на знімках співачка.

Реакція мережі

Шанувальники Наталії Могилевської теж не змовчали, підтримавши артистку компліментами та критикою у бік хейтерів.

Та то люди вже не можуть повірити, що леді може мати такий гарний вигляд. Ти – красуня!

Наталіє, ви – прекрасна, шикарна жінка! Нащо ви то читаєте? Краще співайте чи каву випийте! На то все час не марнуйте!

Гарне світло, гарний настрій і гарна Наталя!

Любов – то велика сила, тому така красива!

Зауважимо, що Наталія Могилевська дуже часто спілкується із підписниками у коментарях. От і цього разу відповіла імпровізованим віршем.

– Красива, бо щаслива, і це найбільша сила. Над щастям я працюю, сама собі малюю, – написала 50-річна зірка.

Нагадаємо, раніше Могилевська розкрила прихильникам секрети свого харчування, що допомагають їй тримати форму.

