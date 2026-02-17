Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась, как ее этим утром удивила сестра.

Это произошло после того, как о себе дал знать отец Екатерины, с которым она не общается долгие 15 лет.

Екатерина Репяхова о своем отце

Блогер получила от сестры сообщение, в котором та переслала ей фото от отца и передала от него привет.

– Мое утро началось максимально неожиданно. Все, что угодно, я могла ожидать в жизни, но не это, – прокомментировала ошеломленная Екатерина.

На фото можно увидеть, как маленькая Катя сидит в кабинете отца на семейном предприятии.

– У папы с мамой было деревообрабатывающее производство. Папа сам сушил дерево – у нас были большие сушильные камеры. Пахло свежей стружкой, опилками, трудом, – вспомнила предпринимательница.

Она также показала фото из своего архива, на которых запечатлен ее улыбающийся отец с тех времен, когда они еще жили всей семьей.

Почему Репяхова не общается с отцом

Ранее в различных интервью и постах в соцсетях Екатерина объясняла, как прекратилось ее общение с родным человеком.

Это произошло после того, как предприятие ее родителей обанкротилось, и муж кардинально изменил отношение к жене и трем своим детям.

В проекте Невероятная правда о звездах на СТБ Репяхова призналась, что ее мама ушла от мужа ради спокойствия и безопасности детей. После этого Екатерине звонила его новая жена и просила помочь деньгами, когда отец блогера попал в тюрьму из-за долгов.

Сразу после освобождения он подал на дочь в суд, пытаясь забрать квартиру, которую оставил семье после развода. Это дело Екатерина Репяхова выиграла и больше не общалась с отцом.

