Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася, як її цього ранку здивувала сестра.

Це сталося після того, як про себе дав знати батько Катерини, з яким вона не спілкується довгі 15 років.

Катерина Репяхова про свого батька

Блогерка отримала від сестри повідомлення, у якому та переслала їй фото від батька та переказала від нього привіт.

– Мій ранок розпочався максимально неочікувано. Все, що завгодно, я могла очікувати в житті, але не це, – прокоментувала приголомшена Катерина.

На фото можна побачити, як маленька Катя сидить у кабінеті батька на родинному підприємстві.

– У тата з мамою було деревообробне виробництво. Тато сам сушив дерево – у нас були великі сушильні камери. Пахло свіжою стружкою, тирсою, працею, – згадала підприємиця.

Вона також показала фото зі свого архіву, на яких зображений її усміхнений батько з тих часів, коли вони ще жили всією родиною.

Чому Репяхова не спілкується з батьком

Раніше у різних інтервʼю та дописах у соцмережах Катерина пояснювала, як припинилося її спілкування з рідною людиною.

Це сталося після того, як підприємство її батьків збанкрутіло, і чоловік кардинально змінив ставлення до дружини та трьох своїх дітей.

У проєкті Неймовірна правда про зірок на СТБ Репяхова зізналася, що її мама пішла від чоловіка заради спокою та безпеки дітей. Після цього Катерині дзвонила його нова дружина та просила допомогти грошима, коли батько блогерки потрапив до тюрми через борги.

Одразу після звільнення він подав на дочку до суду, намагаючись забрати квартиру, яку залишив родині після розлучення. Ту справу Катерина Репяхова виграла і більше не спілкувалася з батьком.

