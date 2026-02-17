Маша Ефросинина появилась на 76-м Берлинском международном кинофестивале в платье с надписью: Геноцид России через тело.

Таким образом телеведущая решила привлечь внимание международного сообщества к преступлениям российских оккупантов против украинцев.

Ефросинина на Берлинале 2026

На личной странице в Instagram ведущая поделилась серией фото с Берлинского кинофестиваля, на которых она позирует в черном длинном платье с красноречивым месседжем.

Сейчас смотрят

На мероприятии состоялась премьера документального фильма Следы (Traces), в котором украинские женщины откровенно рассказали о том, как пережили российский плен, пытки и сексуальное насилие со стороны оккупантов.

— Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является одним из самых замалчиваемых военных преступлений в мире. По данным ООН, более 90% украинских военных и гражданских лиц, находившихся в российском плену, сообщили о пытках и бесчеловечном обращении, — заявила Маша.

Ведущая подчеркнула: то, что враг делает с женщинами, мужчинами, девочками и мальчиками в Украине, — это геноцид России через тело.

— Россия системно калечит украинцев, чтобы мы как нация перестали рождаться. Это попытка убить наше будущее. Но мы здесь, чтобы вернуть себе право на собственное достоинство и провозгласить: Тело женщины – не поле боя. Тело женщины – не военный трофей. Тело женщины – не развлечение для убийц. Следы – это больше, чем фильм. Это обращение к миру: услышьте, признайте, действуйте, – написала Маша.

Ефросинина отметила, что женщины, которые выжили, требуют ответственности и включения Российской Федерации в “shame list” (список позора) ООН за преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом.

— Присоединяйтесь к глобальному призыву прекратить использование сексуального насилия как оружия войны, — добавила ведущая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.