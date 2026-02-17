Єфросиніна з’явилася на Берлінале 2026 у сукні з меседжем про геноцид РФ
- Маша Єфросиніна на Берлінале 2026 привернула увагу світу до злочинів РФ проти українців.
- Телеведуча з'явилася на заході в сукні з надписом: Геноцид росіян через тіло.
- Також вона розповіла про прем'єру документального українського фільму Сліди (Traces).
Маша Єфросиніна з’явилася на 76-му Берлінському міжнародному кінофестивалі у сукні з надписом: Геноцид росіян через тіло.
У такий спосіб телеведуча вирішила привернути увагу міжнародної спільноти до злочинів російських окупантів проти українців.
Єфросиніна на Берлінале 2026
На особистій сторінці в Instagram ведуча поділилася серією фото з Берлінського кінофестивалю, на яких вона позує у чорній довгій сукні від бренду Gasanova із промовистом меседжем.
На заході відбулася прем’єра документального фільму Сліди (Traces), в якому українські жінки відверто розповіли про те, як пережили російський полон, тортури та сексуальне насильство з боку окупантів.
– Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, є одним із найбільш замовчуваних воєнних злочинів у світі. За даними ООН, понад 90% українських військових і цивільних, які перебували в російському полоні, повідомили про тортури та нелюдське поводження, – заявила Маша.
Ведуча наголосила: те, що ворог робить із жінками, чоловіками, дівчатами та хлопчиками в Україні, — це геноцид Росії через тіло.
– Росія системно калічить українців, щоб ми як нація перестали народжуватися. Це спроба вбити наше майбутнє. Але ми тут, щоб повернути собі право на власну гідність і проголосити: Тіло жінки – не поле бою. Тіло жінки – не військовий трофей. Тіло жінки – не розвага для вбивць. Сліди — це більше, ніж фільм. Це звернення до світу: почуйте, визнайте, дійте, – написала Маша.
Єфросиніна зазначила, що жінки, які вижили, вимагають відповідальності та внесення Російської Федерації до “shame list” (список ганьби) ООН за злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.
– Долучайтеся до глобального заклику припинити використання сексуального насильства як зброї війни, – додала ведуча.