Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
2 мин.
С ярким макияжем и короткой стрижкой: Билык удивила новым образом
Ирина Билык удивила поклонников эффектным перевоплощением — в бунтарский образ с короткой стрижкой.
В этом артистке помог звездный визажист Егор Андрюшин, который специализируется на преображениях украинских знаменитостей.
Ирина Билык в новом образе
В начале видео певица появилась с распущенными волосами и без косметики. А уже через мгновение Билык удивила образом с коротким париком и ярким макияжем с акцентом на глазах. Лук певицы дополнили латексная черная куртка и украшения.
Кардинальное изменение имиджа Билык и Андрюшин осуществили под трек певицы Божевільна. В комментариях пользователи сети оценили трансформацию звезды. В то же время некоторые сравнили новый образ артистки с Алиной Гросу и Тиной Кароль в одном из клипов.
- Вау, супер. Я тоже так хочу.
- Очень похожи.
- Вау! Это кайф, такие перевоплощения.
- Огонь.
- Дева, красавица, легенда.
- Алина Гросу, очень похожи.
- У мене восторг на максимум.
- Ира как будто создана для перевоплощений. Красотка наша.
- Это как Тина Кароль в клипе Зачем я знаю, — пишут в комментариях.
