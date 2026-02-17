Ирина Билык удивила поклонников эффектным перевоплощением — в бунтарский образ с короткой стрижкой.

В этом артистке помог звездный визажист Егор Андрюшин, который специализируется на преображениях украинских знаменитостей.

Ирина Билык в новом образе

В начале видео певица появилась с распущенными волосами и без косметики. А уже через мгновение Билык удивила образом с коротким париком и ярким макияжем с акцентом на глазах. Лук певицы дополнили латексная черная куртка и украшения.

Сейчас смотрят

Кардинальное изменение имиджа Билык и Андрюшин осуществили под трек певицы Божевільна. В комментариях пользователи сети оценили трансформацию звезды. В то же время некоторые сравнили новый образ артистки с Алиной Гросу и Тиной Кароль в одном из клипов.

Вау, супер. Я тоже так хочу.

Очень похожи.

Вау! Это кайф, такие перевоплощения.

Огонь.

Дева, красавица, легенда.

Алина Гросу, очень похожи.

У мене восторг на максимум.

Ира как будто создана для перевоплощений. Красотка наша.

Это как Тина Кароль в клипе Зачем я знаю, — пишут в комментариях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.