Певица Алина Гросу, которая готовится впервые стать мамой, раскрыла еще одну тайну.

Оказалось, что артистка скрывала пол будущего малыша от своей наставницы и близкой подруги семьи Ирины Билык.

Причина оказалась довольно неожиданной – Алина просто постеснялась сказать звезде, что ее прогноз не оправдался.

Гросу скрыла от Билык пол ребенка

Отношения артисток длятся годами: Билык крестила родного брата Алины и долгое время была наставницей артистки в шоу-бизнесе.

Кроме того, Ирина была уверена, что у Гросу родится девочка, и даже сказала, что никогда не ошибается в таких предсказаниях. Поэтому певица решила скрыть от нее новость.

– Я, как узнала, что наш малыш – сыночек, постеснялась ей сказать, что она ошиблась. Даже пошла после гендер-пати перепроверить все на УЗИ. Там мне очень хорошо показали, где пуповина, а где нет, – рассказала будущая мама.

Алина Гросу о гендер-пати

Гросу рассказала, что празднование было максимально закрытым – только она с малышом в животике, муж и оператор. Исполнительница призналась, что ей не хотелось шумных гуляний.

До вчерашнего дня о поле ребенка не знали даже родственники знаменитости. Более того, из-за народных приметов все вокруг убеждали артистку, что у нее родится именно дочь.

Впрочем, сама Алина говорит, что была бы одинаково рада и мальчику, и девочке, и обоим одновременно, ведь в ее семье очень любят детей.

– У нас гарантированно начинается этап “цей мужчина тільки мій», сыночка-корзиночка, любимый ребенок. Уже переживаю, как не залюбить этого парня, – в шутку добавляет певица.

Алина Гросу добавила, что малыш очень активный и большой для этого срока беременности. Звезда надеется, что станет хорошей мамой и сможет воспитать “настоящего мужчину”.

