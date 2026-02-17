Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
З яскравим макіяжем і короткою стрижкою: Білик здивувала новим образом
Головне
- Ірина Білик опинилася у кріслі зіркового візажиста Єгора Андрюшина.
- Артистка здивувала ефектною зміною образу.
- У коментарях співачку порівняли з деякими її колегами.
Ірина Білик здивувала шанувальників ефектним перевтіленням — у бунтарський образ із короткою стрижкою.
У цьому артистці допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин, який спеціалізується на перетвореннях українських знаменитостей.
Ірина Білик у новому образі
На початку відео співачка постала з розпущеним волоссям і без косметики. А вже за мить Білик здивувала образом із короткою перукою та яскравим макіяжем з акцентом на очах. Лук співачки доповнили латексна чорна куртка та прикраси.
Кардинальну зміну іміджу Білик й Андрюшин здійснювали під трек співачки Божевільна. У коментарях користувачі мережі оцінили трансформацію зірки. Водночас дехто порівняв новий образ артистки з Аліною Гросу та Тіною Кароль в одному з кліпів.
- Вау, супер. Я теж так хочу.
- Дуже схожі.
- Вау! Це кайф, такі перевтілення.
- Вогонь.
- Діва, красуня, легенда.
- Аліна Гросу, дуже схожі.
- У мене захват на максимум.
- Іра як створена для перевтілень. Красотка наша.
- Це наче Тіна Кароль в кліпі Зачем я знаю, – пишуть у коментарях.
