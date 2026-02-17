Ірина Білик здивувала шанувальників ефектним перевтіленням — у бунтарський образ із короткою стрижкою.

У цьому артистці допоміг зірковий візажист Єгор Андрюшин, який спеціалізується на перетвореннях українських знаменитостей.

Ірина Білик у новому образі

На початку відео співачка постала з розпущеним волоссям і без косметики. А вже за мить Білик здивувала образом із короткою перукою та яскравим макіяжем з акцентом на очах. Лук співачки доповнили латексна чорна куртка та прикраси.

Кардинальну зміну іміджу Білик й Андрюшин здійснювали під трек співачки Божевільна. У коментарях користувачі мережі оцінили трансформацію зірки. Водночас дехто порівняв новий образ артистки з Аліною Гросу та Тіною Кароль в одному з кліпів.

Вау, супер. Я теж так хочу.

Дуже схожі.

Вау! Це кайф, такі перевтілення.

Вогонь.

Діва, красуня, легенда.

Аліна Гросу, дуже схожі.

У мене захват на максимум.

Іра як створена для перевтілень. Красотка наша.

Це наче Тіна Кароль в кліпі Зачем я знаю, – пишуть у коментарях.

