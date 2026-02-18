Через полтора месяца после трагедии в Сан-Франциско официально установили причину смерти Виктории Джонс – дочери голливудского актера, лауреата премии Оскар Томми Ли Джонса.

34-летнюю женщину нашли мертвой в отеле в первый день нового года.

Согласно сообщению офиса главного судмедэксперта Сан-Франциско, Виктория умерла в результате токсического воздействия кокаина. Смерть признали несчастным случаем.

Что известно об обстоятельствах инцидента

Полиция и пожарная служба Сан-Франциско получили вызов о медицинской чрезвычайной ситуации 1 января в 2:52 ночи. Инцидент произошел в отеле San Francisco Fairmont.

По прибытии на место правоохранители обнаружили мертвую женщину, имя которой сначала не разглашали. Впоследствии телеканал NBC Bay Area со ссылкой на источник в полиции сообщил, что речь идет именно о Виктории Джонс.

В записи диспетчерского вызова инцидент был классифицирован как код 3 из-за передозировки и изменения цвета кожи.

В случаях передозировки такое изменение означает цианоз – снижение уровня кислорода в крови, что может вызывать синюшность кожи, губ и ногтей.

Семья умершей выступила с заявлением 2 января, поблагодарив за поддержку и попросив уважать их частную жизнь.

Что известно о Виктории Джонс

Виктория Джонс была дочерью Томми Ли Джонса и его бывшей жены Кимберли Клафли. У пары также есть сын Остин Джонс.

Она дебютировала в кино в 2002 году в фильме Люди в черном 2. Также сыграла в вестерне Три могилы Мелькиадеса Эстрады, появилась в картинах Извините, ненавистники и Местный, снятых ее отцом, имела эпизодическую роль в сериале Школа выживания.

По данным судебных реестров, в течение прошлого года ее задерживали как минимум дважды, в частности за хранение наркотиков.

Источник : People

