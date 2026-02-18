Через півтора місяця після трагедії в Сан-Франциско офіційно встановили причину смерті Вікторії Джонс – доньки голлівудського актора, лауреата премії Оскар Томмі Лі Джонса.

34-річну жінку знайшли мертвою в готелі в перший день нового року.

Згідно з повідомленням офісу головного судмедексперта Сан-Франциско, Вікторія померла внаслідок токсичного впливу кокаїну. Смерть визнали нещасним випадком.

Що відомо про обставини інциденту

Поліція та пожежна служба Сан-Франциско отримали виклик про медичну надзвичайну ситуацію 1 січня о 2:52 ночі. Інцидент стався в готелі San Francisco Fairmont.

Після прибуття на місце правоохоронці виявили мертву жінку, ім’я якої спочатку не розголошували. Згодом телеканал NBC Bay Area з посиланням на джерело в поліції повідомив, що йдеться саме про Вікторію Джонс.

У записі диспетчерського виклику інцидент було класифіковано як код 3 через передозування та зміну кольору шкіри.

У випадках передозування така зміна означає ціаноз – зниження рівня кисню в крові, що може спричиняти синюшність шкіри, губ і нігтів.

Родина померлої виступила із заявою 2 січня, подякувавши за підтримку та попросивши поважати їхню приватність.

Що відомо про Вікторію Джонс

Вікторія Джонс була донькою Томмі Лі Джонса та його колишньої дружини Кімберлі Клафлі. У пари також є син Остін Джонс.

Вона дебютувала в кіно у 2002 році у фільмі Люди в чорному 2. Також зіграла у вестерні Три могили Мелькіадеса Естради,

з’явилася в картинах Вибачте, ненависники та Місцевий, що зняв її батько, мала епізодичну роль у серіалі Школа виживання.

За даними судових реєстрів, протягом минулого року її затримували щонайменше двічі, зокрема за зберігання наркотиків.

