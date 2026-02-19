Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась подробностями отношений со своим мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном.

Артистка ранее уже рассказывала, что их пара переживала сложные времена и была на грани развода. Теперь Матвиенко раскрыла, что именно помогло им спасти семью.

Тоня Матвиенко о преодолении кризиса в браке

По словам звезды, решающую роль в сохранении отношений сыграло время, проведенное на расстоянии. Хотя в некоторых случаях разлука становится фактором, ускоряющим разрыв, для пары Матвиенко и Мирзояна она стала спасением.

– Тогда так сложились обстоятельства, что мы были на расстоянии. Арсен был за границей, у меня тоже работа. Это время дало возможность подумать, побыть отдельно, услышать себя. А потом – начать все как бы заново, – призналась Тоня в интервью Кременчугской газете.

Главным правилом для пар, которые решили преодолеть кризис, певица считает умение оставлять старые обиды в прошлом. Еще один важный момент – расстановка приоритетов.

– Легко разбить семью, но потом ее уже невозможно собрать такой, как была. Поэтому, когда в голове есть осознание, что семья – это действительно самое ценное, ты начинаешь иначе смотреть на многие вещи, – пояснила артистка.

Также Матвиенко подчеркнула, что даже самые крепкие пары проходят через сложные периоды. Ведь сохранить чувства на протяжении многих лет, по мнению знаменитости, не так уж просто.

В таком случае, добавляет Матвиенко, каждый человек должен определить для себя, разрушить ли все или попытаться сохранить.

