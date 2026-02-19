Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася подробицями стосунків зі своїм чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном.

Артистка раніше вже розповідала, що їхня пара переживала складні часи та була на межі розлучення. Тепер Матвієнко розкрила, що саме допомогло їм врятувати родину.

Тоня Матвієнко про подолання кризи в шлюбі

За словами зірки, вирішальну роль у збереженні стосунків відіграв час, проведений на відстані. Хоча у деяких випадках розлука стає фактором, що прискорює розрив, для пари Матвієнко та Мірзояна вона стала порятунком.

– Тоді так склалися обставини, що ми були на відстані. Арсен був за кордоном, у мене теж робота. Цей час дав можливість подумати, побути окремо, почути себе. А потім – почати все ніби знову, – зізналася Тоня в інтерв’ю Кременчуцькій газеті.

Головним правилом для пар, які вирішили подолати кризу, співачка вважає вміння залишати старі образи в минулому. Ще один важливий момент – розстановка пріоритетів.

– Легко зламати сім’ю, але потім її вже неможливо зібрати такою, як була. Тому, коли в голові є усвідомлення, що сім’я – це справді найцінніше, ти починаєш інакше дивитися на багато речей, – пояснила артистка.

Також Матвієнко наголосила, що навіть найміцніші пари проходять через складні періоди. Адже зберегти почуття упродовж багатьох років, на думку знаменитості, не так вже й просто.

У такому разі, додає Матвієнко, кожна людина має визначити для себе, чи зруйнувати все, чи спробувати зберегти.

