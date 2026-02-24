Ветеран, общественный деятель, а теперь еще и актер, Олег Симороз сыграл одну из ключевых ролей в драмеди Возвращение, показы которой снова начал телеканал ICTV2.

Сериал, сочетающий драму и черный юмор, рассказывает непростую и трогательную историю военного Александра Кречета, который после ампутации учится жить заново в гражданских реалиях.

Олег Симороз воплотил на экране близкий для себя образ ветерана с позывным Медведь. Факты ICTV узнали пять интересных фактов об актере, который смог победить смерть.

Сейчас смотрят

Активист, ставший военным

До полномасштабной войны киевская общественность хорошо знала Олега как борца против застройки зеленых и исторических зон столицы – Никольской Слободки, Усадьбы Барбана, Экопарка Осокорки, Каштанового и Кирилловского гаев.

После 24 февраля 2022 года он присоединился к 112 бригаде ТрО ВСУ и защищал Киевскую область. Позже выполнял боевые задачи на востоке Украины. Одно из них едва не стоило ему жизни.

В районе Серебрянского леса на Луганщине защитник подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва Олег Симороз потерял обе ноги и получил тяжелые травмы.

Эвакуация была сложной, врачи не давали прогнозов, но он собрал все силы, чтобы выжить.

Возвращение Олега Симороза

Первые недели после ранения были самыми тяжелыми. Олег находился в реанимации, проходил операции и длительное лечение. Преодолевать трудности помогали близкие – семья и любимая сразу приехали к нему в Днепр.

Впоследствии начался сложный этап внутреннего принятия нового себя.

Осознание потери конечностей не было мгновенным – это был постепенный психологический процесс, требующий сил, выдержки и времени. Поэтому сегодня Олег делится своим опытом с другими ветеранами, имеющими схожие ранения.

Реабилитация и борьба за инклюзивность

Олег Симороз имеет сложную форму ампутации. Первые протезы он получил по госпрограмме, но для продолжения активного образа жизни нуждался в современных электронных коленных модулях.

Друзья и неравнодушные люди помогли собрать 5 млн грн для установки более качественных протезов.

Вместе с тем Олег системно и публично поднимает вопросы реабилитации и доступности городского пространства. Он констатирует, что в Украине до сих пор нет целостного подхода к инклюзивности.

Безбарьерная среда, убежден Симороз, должна быть нормой, а не исключением. Ветераны с ампутациями не должны оказываться в изоляции только потому, что город для них не приспособлен или чиновники закрывают на это глаза.

Война продолжается и в тылу

В конце декабря 2024 года российский дрон попал в многоэтажку в Киеве, где проживает Олег. Дом получил повреждения, а взрывной волной был поврежден автомобиль ветерана. К счастью, его семья не пострадала.

Этот случай еще раз напомнил, что даже после возвращения с фронта война не исчезает.

Актерский дебют Олега Симороза

В сериале Возвращение Симороз играет ветерана с двойной ампутацией, который переживает депрессию, потерю семьи и попытку самоубийства.

В момент, когда кажется, что жизнь потеряла смысл, психологи Мала и Кречет обращаются к нему за помощью с дроном. Медведь вспоминает, что он – классный механик и начинает работать над новым аппаратом.

Роль в Возвращении стала дебютом Олега в большом кино, и он справился, как настоящий профи. Предложил режиссеру Юлии Павловой, чтобы его персонаж стал на протезы, отказавшись от кресла-коляски.

Сериал Возвращение выходит на телеканале ICTV2 с понедельника по четверг в 21:00.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.