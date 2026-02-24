Возвращение Олега Симороза: пять фактов об актере, который пришел в кино через фронт
- Олег Симороз сыграл одну из ключевых ролей в драмеди Возвращение на ICTV2.
- Он прошел путь от активиста до военного и от ветерана до актера.
- Возвращение выходит на ICTV2 с понедельника по четверг в 21:00.
Ветеран, общественный деятель, а теперь еще и актер, Олег Симороз сыграл одну из ключевых ролей в драмеди Возвращение, показы которой снова начал телеканал ICTV2.
Сериал, сочетающий драму и черный юмор, рассказывает непростую и трогательную историю военного Александра Кречета, который после ампутации учится жить заново в гражданских реалиях.
Олег Симороз воплотил на экране близкий для себя образ ветерана с позывным Медведь. Факты ICTV узнали пять интересных фактов об актере, который смог победить смерть.
Активист, ставший военным
До полномасштабной войны киевская общественность хорошо знала Олега как борца против застройки зеленых и исторических зон столицы – Никольской Слободки, Усадьбы Барбана, Экопарка Осокорки, Каштанового и Кирилловского гаев.
После 24 февраля 2022 года он присоединился к 112 бригаде ТрО ВСУ и защищал Киевскую область. Позже выполнял боевые задачи на востоке Украины. Одно из них едва не стоило ему жизни.
В районе Серебрянского леса на Луганщине защитник подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва Олег Симороз потерял обе ноги и получил тяжелые травмы.
Эвакуация была сложной, врачи не давали прогнозов, но он собрал все силы, чтобы выжить.
Возвращение Олега Симороза
Первые недели после ранения были самыми тяжелыми. Олег находился в реанимации, проходил операции и длительное лечение. Преодолевать трудности помогали близкие – семья и любимая сразу приехали к нему в Днепр.
Впоследствии начался сложный этап внутреннего принятия нового себя.
Осознание потери конечностей не было мгновенным – это был постепенный психологический процесс, требующий сил, выдержки и времени. Поэтому сегодня Олег делится своим опытом с другими ветеранами, имеющими схожие ранения.
Реабилитация и борьба за инклюзивность
Олег Симороз имеет сложную форму ампутации. Первые протезы он получил по госпрограмме, но для продолжения активного образа жизни нуждался в современных электронных коленных модулях.
Друзья и неравнодушные люди помогли собрать 5 млн грн для установки более качественных протезов.
Вместе с тем Олег системно и публично поднимает вопросы реабилитации и доступности городского пространства. Он констатирует, что в Украине до сих пор нет целостного подхода к инклюзивности.
Безбарьерная среда, убежден Симороз, должна быть нормой, а не исключением. Ветераны с ампутациями не должны оказываться в изоляции только потому, что город для них не приспособлен или чиновники закрывают на это глаза.
Война продолжается и в тылу
В конце декабря 2024 года российский дрон попал в многоэтажку в Киеве, где проживает Олег. Дом получил повреждения, а взрывной волной был поврежден автомобиль ветерана. К счастью, его семья не пострадала.
Этот случай еще раз напомнил, что даже после возвращения с фронта война не исчезает.
Актерский дебют Олега Симороза
В сериале Возвращение Симороз играет ветерана с двойной ампутацией, который переживает депрессию, потерю семьи и попытку самоубийства.
В момент, когда кажется, что жизнь потеряла смысл, психологи Мала и Кречет обращаются к нему за помощью с дроном. Медведь вспоминает, что он – классный механик и начинает работать над новым аппаратом.
Роль в Возвращении стала дебютом Олега в большом кино, и он справился, как настоящий профи. Предложил режиссеру Юлии Павловой, чтобы его персонаж стал на протезы, отказавшись от кресла-коляски.
