Ветеран, громадський діяч, а тепер ще й актор, Олег Симороз зіграв одну з ключових ролей у драмеді Повернення, покази якої знову розпочав телеканал ICTV2.

Серіал, що поєднує драму та чорний гумор, розповідає непросту й щемку історію військового Олександра Кречета, який після ампутації вчиться жити заново в цивільних реаліях.

Олег Симороз втілив на екрані близький для себе образ ветерана з позивним Ведмідь. Факти ICTV дізналися пʼять цікавих фактів про актора, що зміг перемогти смерть.

Активіст, що став військовим

До повномасштабної війни київська спільнота добре знала Олега як борця проти забудови зелених та історичних зон столиці – Микільської Слобідки, Садиби Барбана, Екопарку Осокорки, Каштанового та Кирилівського гаїв.

Після 24 лютого 2022 року він долучився до 112 бригади ТрО ЗСУ та захищав Київщину. Згодом виконував бойові завдання на сході України. Одне з них ледь не коштувало йому життя.

В районі Серебрянського лісу на Луганщині, захисник підірвався на протитанковій міні. Внаслідок вибуху Олег Симороз втратив обидві ноги та отримав важкі травми.

Евакуація була складною, лікарі не давали прогнозів, але він зібрав усі сили, щоб вижити.

Повернення Олега Симороза

Перші тижні після поранення були найтяжчими. Олег перебував у реанімації, проходив операції та тривале лікування. Долати труднощі допомогали близькі – родина й кохана одразу приїхали до нього в Дніпро.

Згодом розпочався складний етап внутрішнього прийняття нового себе.

Усвідомлення втрати кінцівок не було миттєвим – це був поступовий психологічний процес, що вимагав сил, витримки й часу. Тому сьогодні Олег ділиться своїм досвідом з іншими ветеранами, які мають схожі поранення.

Реабілітація та боротьба за інклюзивність

Олег Симороз має складну форму ампутації. Перші протези він отримав за держпрограмою, але для продовження активного способу життя потребував сучасних електронних колінних модулів.

Друзі та небайдужі люди допомогли зібрати 5 млн грн для установки якісніших протезів.

Разом із тим Олег системно та публічно порушує питання реабілітації та доступності міського простору. Він констатує, що в Україні досі немає цілісного підходу до інклюзивності.

Безбар’єрне середовище, переконаний Симороз, має бути нормою, а не винятком. Ветерани з ампутаціями не повинні опинятися в ізоляції лише тому, що місто для них не пристосоване або чиновники закривають на це очі.

Війна триває і в тилу

Наприкінці грудня 2024 року російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві, де проживає Олег. Будинок зазнав пошкоджень, а вибуховою хвилею понівечило автомобіль ветерана. На щастя, його родина не постраждала.

Цей випадок котре нагадав, що навіть після повернення з фронту війна не зникає.

Акторський дебют Олега Симороза

У серіалі Повернення Симороз грає ветерана з подвійною ампутацією, який переживає депресію, втрату родини та спробу самогубства.

У момент, коли здається, що життя втратило сенс, психологиня Мала і Кречет звертаються до нього по допомогу з дроном. Ведмідь згадує, що він – класний механік і починає працювати над новим апаратом.

Роль у Поверненні стала дебютом Олега у великому кіно, і він впорався, як справжній профі. Запропонував режисерці Юлії Павловій, щоб його персонаж став на протези, відмовившись від крісла колісного.

Серіал Повернення виходить на телеканалі ICTV2 з понеділка по четвер о 21:00.

