Звезда сериала Убийства в одном здании Мартин Шорт потерял дочь.

По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. Кэтрин Хартли Шорт было 42 года.

Смерть дочери Мартина Шорта – что известно

Представитель 75-летнего актера официально подтвердил эту информацию, отметив, что семья находится в глубокой скорби.

– Семья Шорт опустошена этой потерей и просит уважать их частную жизнь в это трудное время. Кэтрин любили все, кто ее знал. Ее будут помнить за свет и радость, которые она приносила в мир, – говорится в заявлении.

Тело женщины обнаружили в понедельник, 24 февраля, около 18:00 по местному времени в ее доме в Голливуд-Хиллз (Калифорния). Как сообщает издание TMZ, причиной смерти стало огнестрельное ранение, которое Кэтрин, вероятно, нанесла себе сама.

В пожарной службе Лос-Анджелеса подтвердили, что получили вызов по адресу проживания женщины в 18:41. Спасатели, прибывшие на место, смогли только констатировать смерть.

Кто такая Кэтрин Шорт

Кэтрин была приемной дочерью Мартина Шорта и его жены Нэнси Долман, которая умерла от рака в 2010 году.

Супруги прожили вместе 30 лет. Они также воспитали двух сыновей – Оливера Патрика (39 лет) и Генри Хейтера (36 лет).

В 2006 году Кэтрин получила степень бакалавра по психологии и гендерным исследованиям в Нью-Йоркском университете.

Еще через четыре года она получила степень магистра социальной работы в Университете Южной Калифорнии.

Перед смертью Кэтрин работала социальным работником в частной практике, а также частично сотрудничала с клиникой Amae Health, которая оказывает психотерапевтическую помощь.

Она также была вовлечена в деятельность благотворительной организации Bring Change 2 Mind, занимающейся уменьшением стигмы вокруг темы психического здоровья.

Последние появления Кэтрин Шорт на публике

Кэтрин вела преимущественно частный образ жизни, однако иногда сопровождала отца на светских мероприятиях.

Последний раз их видели вместе на публике в 2023 году во время празднования ее 40-летия в одном из голливудских заведений.

Также они появлялись на вечеринке перед вручением премии Эмми в 2021 году и на театральных премьерах.

Источник : PageSix

