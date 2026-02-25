Зірка серіалу Вбивства в одній будівлі Мартін Шорт втратив доньку.

За попередніми даними, причиною смерті стало самогубство. Кетрін Гартлі Шорт було 42 роки.

Смерть доньки Мартіна Шорта – що відомо

Представник 75-річного актора офіційно підтвердив цю інформацію, зазначивши, що родина перебуває у глибокій скорботі.

– Сім’я Шорт спустошена цією втратою і просить поважати їхню приватність у цей важкий час. Кетрін любили всі, хто її знав. Її пам’ятатимуть за світло і радість, які вона приносила у світ, – йдеться у заяві.

Тіло жінки виявили в понеділок, 24 лютого, близько 18:00 за місцевим часом у її будинку в Голлівуд-Гіллз (Каліфорнія). Як повідомляє видання TMZ, причиною смерті стало вогнепальне поранення, яке Кетрін, ймовірно, завдала собі сама.

У пожежній службі Лос-Анджелеса підтвердили, що отримали виклик за адресою проживання жінки о 18:41. Рятувальники, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть.

Хто така Кетрін Шорт

Кетрін була прийомною донькою Мартіна Шорта та його дружини Ненсі Долман, яка померла від раку у 2010 році.

Подружжя прожило разом 30 років. Вони також виховали двох синів – Олівера Патріка (39 років) і Генрі Гейтера (36 років).

У 2006 році Кетрін отримала ступінь бакалавра з психології та гендерних досліджень у Нью-Йоркському університеті.

Ще за чотири роки вона здобула ступінь магістра соціальної роботи в Університеті Південної Каліфорнії.

Перед смертю Кетрін працювала соціальною працівницею у приватній практиці, а також частково співпрацювала з клінікою Amae Health, яка надає психотерапевтичну допомогу.

Вона також була залучена до діяльності благодійної організації Bring Change 2 Mind, що займається зменшенням стигми навколо теми психічного здоров’я.

Останні появи Кетрін Шорт на публіці

Кетрін вела переважно приватний спосіб життя, проте іноді супроводжувала батька на світських заходах.

Востаннє їх бачили разом на публіці у 2023 році під час святкування її 40-річчя в одному з голлівудських закладів.

Також вони з’являлися на вечірці перед врученням премії Еммі у 2021 році та на театральних прем’єрах.

Джерело : PageSix

