Культовый южнокорейский режиссер, сценарист и продюсер Пак Чхан Ук станет председателем жюри 79-го Каннского кинофестиваля.

Он сменит на этом посту французскую актрису Жюльет Бинош, чье жюри в прошлом году присудило Золотую пальмовую ветвь иранской драме Это был просто несчастный случай.

Пак Чхан Ук – новый председатель жюри Канн

Пак Чхан Ук станет первым представителем Южной Кореи, который возглавит жюри за всю 79-летнюю историю фестиваля. До него среди азиатских кинематографистов такую честь имел только Вонг Карвай из Гонконга ровно 20 лет назад.

Сейчас смотрят

Организаторы фестиваля, президент Ирис Кноблох и директор Тьерри Фремо, отметили, что выбор Пака – это признание его невероятного таланта и вклада в современное кино.

Его называют мастером визуального стиля, способным передать самые сложные человеческие судьбы.

Долгая история сотрудничества с Каннами

Режиссер имеет давнюю связь с Каннским кинофестивалем. Его дебютный полнометражный фильм Олдбой был представлен в Каннах в 2004 году и получил Гран-при. Впоследствии лента приобрела культовый статус.

С тех пор большинство его фильмов участвовали в конкурсной программе. В частности, вампирская драма Жажда получила Приз жюри в 2009 году, эротический триллер Служанка был представлен в 2016-м, а детективная драма Решение уйти в 2022 году принесла Пак Чхан Уку награду за лучшую режиссуру.

Последний фильм режиссера Метод исключения был номинирован на три премии Золотой глобус.

Реакция Пака Чхана Ука

Сам режиссер сравнил работу в жюри с “добровольным заключением” в кинозале, которого он ждет с большим вдохновением.

– Мы закрываемся в кинотеатре, чтобы наши души могли освободиться через окно фильма. В эпоху взаимной ненависти и раскола сам акт совместного просмотра кино, когда наше дыхание и сердцебиение совпадают, является трогательным проявлением солидарности, – подчеркнул Пак Чхан Ук.

Каннский фестиваль уже много лет активно поддерживает южнокорейский кинематограф. В частности, в 2019 году именно здесь начался мировой триумф ленты Паразиты Пон Джун Хо, которая позже получила четыре Оскара.

Также в разные годы награды фестиваля получали корейские мастера Им Квон Тек, Ли Чхан Дон и другие.

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.