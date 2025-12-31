Корейские сериалы, или дорамы, давно нашли свою преданную аудиторию. Для части украинцев они стали альтернативой контенту из страны-агрессора, тогда как другие открыли для себя корейские дорамы задолго до мирового феномена Игры в кальмара.

Ежегодно проекты из Южной Кореи входят в десятку самых популярных неанглоязычных шоу в мире. Во многом этому способствовали масштабные инвестиции со стороны таких платформ, как Netflix, Disney и Amazon, которые активно вкладываются в производство корейского контента.

Лучшие корейские дорамы 2025 года

По различным оценкам, в 2025 году в Южной Корее вышло более 100 дорам самых разных жанров – от романтики до триллеров. Факты ICTV не пересматривала их все, однако ознакомилась с частью новинок и отобрали, на наш субъективный взгляд, проекты, которые действительно заслуживают внимания.

1. Мутная вода

Мутная вода – один из лучших исторических сериалов 2025 года, который сочетает в себе увлекательный сюжет, сильную актерскую игру и острую социальную проблематику.

Сериал отходит от традиционных историй о королевских семьях и рассказывает о жизни бандитов, купцов и рабочего класса на берегах реки Хан в коррумпированном Чосоне. Торговцы трепещут перед бандами, которые контролируют порты, а простые люди выживают как могут, платя налоги местным властям.

В центре истории — трое героев: Чан Си Юль (Ровун), вынужденный присоединиться к банде разбойников после трагического детства; Чон Чон (Пак Со Хам), новый государственный служащий с высокими идеалами, стремящийся изменить систему; и Чхве Ин (Син Е Ин), мечтающая стать честной торговкой, но сталкивающаяся с трудностями из-за масштабной коррупции. Н

Краеугольным камнем сериала является фраза: Если народ молчит, государство выживает, что подчеркивает его социальную глубину. Девять эпизодов держат зрителя в напряжении от первой до последней сцены.

2. Триггер

Антиутопическая корейская дорама Триггер создает редкий эффект binge-watching и заставляет смотреть все эпизоды подряд. В дораме Курок жанр плавно переходит от драмы к криминалу, боевику и, в конце концов, триллеру.

Сериал от Netflix рассказывает о вымышленной версии Южной Кореи, где оружие становится легкодоступным, в то время как в реальности владение нелегальным оружием строго запрещено и контролируется.

В центре сюжета полицейский и бывший спецназовец Ли До (Ким Нам Гиль), который пытается предотвратить вооруженный хаос в обществе. Но настоящее увлечение зритель получает от персонажа в исполнении Ким Ен Квана, который предстает таким же разнообразным, как и жанры в сериале. В итоге сериал сводится к идее, что в стране, где оружия больше, чем людей, любое пространство может превратиться в поле боя.

3. Травматология: герои по вызову

Травматология: герои по вызову – одна из скрытых жемчужин корейских драм 2025 года. Всего восемь насыщенных эпизодов сочетают искренний юмор, забавные моменты и важные социальные темы, делая просмотр одновременно развлекательным и содержательным.

Дорама производства Netflix рассказывает о талантливом хирурге-травматологе и бывшем военном медике по имени Бэк Кан Хёк (Чу Чжи Хун), который возглавляет травматологический центр.

Сначала его нетрадиционные методы вызывают возмущение у коллег, но его навыки и сама личность Кан Хёка в конечном итоге сплочает команду и настоящих спасителей жизней.

За исключением нескольких подробных сцен во время операций, сериал напоминает своеобразную весеннюю свежесть: это не мыльная драма о медиках или запутанных отношениях, а история о жизни, в которой встречаются разные люди и случаются неожиданные ситуации.

4. Наш неизведанный Сеул

Наш неизведанный Сеул – искренняя и одновременно порой грустная корейская драма 2025 года, которая сочетает в себе романтику и историю взросления.

Сериал рассказывает о близняшках Ми Джи и Ми Ре (обе роли сыграла Пак Бо Ен), которые живут разными жизнями: одна бывшая перспективная спортсменка, которая из-за травмы осталась в родном городе, ухаживая за бабушкой, а другая – успешная корпоративная сотрудница в Сеуле.

Когда Ми Джи узнает о психологических издевательствах над сестрой на работе, они на некоторое время меняются местами. Это дает сестрам возможность заглянуть в жизнь друг друга, но также запутывает несколько сюжетных линий и создает недоразумения. Сериал захватывает своей неторопливостью, эмоциональностью и теплом, показывая, как разные жизненные пути могут пересекаться.

5. Приятного аппетита, Ваше Величество

Приятного аппетита, Ваше Величество – это действительно аппетитная корейская драма, которая сочетает в себе историческую фантазию, кулинарное искусство и романтику.

Сериал рассказывает о талантливом шеф-поваре по имени Чи Ен (Ли Юн А), которая случайно попадает в эпоху Чосон в период правления вымышленного тирана Енигуна (Ли Чхэ Мин), который является прототипом реального авторитарного правителя Енсан-гуна.

Король оказывается большим гурманом, поэтому Чи Ен впоследствии становится главной кухаркой при дворе, а ее кулинарные способности находят путь к сердцу правителя.

Визуально это настоящий праздник корейской и мировой кухни — от пасты твенджан до стейков, приготовленных методом су-вид. Приятного аппетита, Ваше Величество, пожалуй, лучшая корейская драма, посвященная еде, которая вышла за последние несколько лет.

6. Если судьба преподносит тебе мандарины

В 90 случаях из 100, когда речь заходит об исторических корейских сериалах, на ум приходят истории периода Чосона или Коре, но дорама Если судьба преподносит тебе мандарины является доказательством того, что такие сериалы могут быть и об истории 1950-х годов.

Если судьба преподносит тебе мандарины — это удивительная хроника любви двух людей с острова Чеджу, Эй Сун (IU) и Гван Шика (Пак Бо Гом). История охватывает несколько десятилетий и показана в нелинейной манере: события в ней происходят между 1950-ми и 2000-ми годами, изображая Эй Сун и Гван Шика, их семьи и жизнь их детей в будущем.

Эта искренняя семейная история изображает взлеты и падения обычной семьи из Чеджу, доказывая, что искусство и красота кроются в мелочах, а сама жизнь является историей, которую стоит прожить.

7. Пощады не будет

В нашем списке Пощады не будет, пожалуй, самый жестокий и мрачный корейский сериал 2025 года. Это нео-нуарный триллер, который динамичен и лаконичен одновременно, и который сопровождается жестокой криминальной историей.

Сериал рассказывает о Нам Ги Джуне (Со Чжи Соп), бандите, который пытается оставить свое темное прошлое позади в рамках мирного соглашения с якудзой. Однако после убийства младшего брата Ги Джун возвращается в подпольный мир Сеула, чтобы отомстить за убийство своего младшего брата.

Каждый эпизод содержит эффектные и зрелищные сцены драки, от боев на ножах с точки зрения первого лица до кровавых конфликтов, напоминающих сцену в коридоре легендарной ленты Олдбой Пак Чхан Ука. Изысканная кинематография и динамичный сюжет делают сериал одним из самых ярких триллеров года.

8. Возвращение во дворец

Возвращение во дворец – это веселая и искренняя историческая романтическая драма с элементами фантастики и фэнтези, которая объединила в себе несколько жанров.

Сериал Возвращение во дворец начинается с легенды об имуги – мифическом существе в корейском фольклоре, которое напоминает дракона, но по сути является гигантским змеем. Имуги должен был подняться на небеса, но не смог этого сделать и позже вселился в тело погибшего работника королевского дворца Юн Гапа (Юк Сунг Ли), который является давней тайной любовью шаманки Йо Ри (Ким Джи Ен).

Сочетая мистику, фэнтези и романтическую сюжетную линию, сериал дарит зрителю fun-эффект и легкость просмотра, а также показывает, как корейцы переосмысливают собственный фольклор, создавая новые увлекательные истории.

9. Не стой в стороне

Не стой в стороне – трогательная социальная драма 2025 года о мужестве, настойчивости и настоящей дружбе, которая одновременно становится зеркалом современного общества.

Сериал рассказывает об Ин Су (Чон Со Ни), персональном консультанте по покупкам для состоятельных клиентов в роскошном торговом центре. Столкнувшись со следами домашнего насилия в жизни клиентки, она сначала отводит взгляд, но это пробуждает ее собственную детскую травму. Тогда она понимает, что ее лучшая подруга Хи Су (Ли Ю Ми) также является жертвой домашнего насилия, и решает помочь ей выбраться из этой ситуации.

Сериал содержит непростые сцены домашнего насилия, но использует их не ради шока, а чтобы подчеркнуть свою главную идею – осуждение молчаливого безразличия общества и необходимость действовать, когда рядом происходит зло.

10. Пособие для резидентов

Пособие для резидентов – спокойная и в то же время остроумная корейская драма о группе студентов-медиков поколения зумеров, которые решают посвятить себя акушерству и гинекологии, несмотря на резкое падение рождаемости в Южной Корее.

Среди главных героев – О Йон (Ко Юн Джон), которая снова начинает первый год резидентуры в первую очередь из-за финансовых трудностей. Она живет вместе с замужней сестрой и ее мужем, а также зятем, пытаясь удержать баланс между работой, бытом и собственными ожиданиями от жизни.

Сериал имеет в целом медленный и сдержанный темп, но в то же время остается легким и местами очень остроумным. Сильная актерская химия делает персонажей живыми и узнаваемыми. Помимо медицинской тематики, драма затрагивает социальные проблемы, иерархию в профессиональной среде и выгорание, с которым сталкиваются не только молодые врачи, но и люди любых профессий.

