Культовий південнокорейський режисер, сценарист і продюсер Пак Чхан Ук стане головою журі 79-го Каннського кінофестивалю.

Він змінить на цій посаді французьку акторку Жульєт Бінош, чиє журі минулого року віддало Золоту пальмову гілку іранській драмі Це був лише нещасний випадок.

Пак Чхан Ук – новий голова журі Канн

Пак Чхан Ук стане першим представником Південної Кореї, який очолить журі за всю 79-річну історію фестивалю. До нього серед азійських кіномитців таку честь мав лише Вонг Карвай з Гонконга рівно 20 років тому.

Організатори фестивалю, президентка Іріс Кноблох та директор Тьєррі Фремо, зазначили, що вибір Пака – це визнання його неймовірного таланту та внеску в сучасне кіно.

Його називають майстром візуального стилю, який здатен передати найскладніші людські долі.

Тривала історія співпраці з Каннами

Режисер має давній зв’язок із Каннським кінофестивалем. Його дебютний повнометражний фільм Олдбой був представлений у Каннах у 2004 році та отримав Гран-прі. Згодом стрічка набула культового статусу.

Відтоді більшість його фільмів брали участь у конкурсній програмі. Зокрема, вампірська драма Жага здобула Приз журі у 2009 році, еротичний трилер Служниця був представлений у 2016-му, а детективна драма Рішення піти у 2022 році принесла Паку нагороду за найкращу режисуру.

Останній фільм режисера Жодного вибору був номінований на три премії Золотий глобус.

Реакція Пака Чхана Ука

Сам режисер порівняв роботу в журі з “добровільним ув’язненням” у кінозалі, на яке він чекає з великим натхненням.

– Ми закриваємося в кінотеатрі, щоб наші душі могли звільнитися через вікно фільму. В епоху взаємної ненависті та розколу сам акт спільного перегляду кіно, коли наші дихання та серцебиття збігаються, є зворушливим проявом солідарності, – наголосив Пак Чхан Ук.

Каннський фестиваль вже багато років активно підтримує південнокорейський кінематограф. Зокрема, у 2019 році саме тут розпочався світовий тріумф стрічки Паразити Пон Джун Хо, яка пізніше здобула чотири Оскари.

Також у різні роки нагороди фестивалю отримували корейські майстри Ім Квон Тек, Лі Чхан Дон та інші.

Джерело : Variety

