Режисер Пак Чхан Ук очолить журі Канн: чому це призначення вважають знаковим
- Пак Чхан Ук стане першим представником Південної Кореї на цій посаді.
- Режисер має тривалу історію участі в Каннах.
- Його дебютний повнометражний фільм Олдбой отримав у 2004 році Гран-прі фестиваля.
Культовий південнокорейський режисер, сценарист і продюсер Пак Чхан Ук стане головою журі 79-го Каннського кінофестивалю.
Він змінить на цій посаді французьку акторку Жульєт Бінош, чиє журі минулого року віддало Золоту пальмову гілку іранській драмі Це був лише нещасний випадок.
Пак Чхан Ук – новий голова журі Канн
Пак Чхан Ук стане першим представником Південної Кореї, який очолить журі за всю 79-річну історію фестивалю. До нього серед азійських кіномитців таку честь мав лише Вонг Карвай з Гонконга рівно 20 років тому.
Організатори фестивалю, президентка Іріс Кноблох та директор Тьєррі Фремо, зазначили, що вибір Пака – це визнання його неймовірного таланту та внеску в сучасне кіно.
Його називають майстром візуального стилю, який здатен передати найскладніші людські долі.
Тривала історія співпраці з Каннами
Режисер має давній зв’язок із Каннським кінофестивалем. Його дебютний повнометражний фільм Олдбой був представлений у Каннах у 2004 році та отримав Гран-прі. Згодом стрічка набула культового статусу.
Відтоді більшість його фільмів брали участь у конкурсній програмі. Зокрема, вампірська драма Жага здобула Приз журі у 2009 році, еротичний трилер Служниця був представлений у 2016-му, а детективна драма Рішення піти у 2022 році принесла Паку нагороду за найкращу режисуру.
Останній фільм режисера Жодного вибору був номінований на три премії Золотий глобус.
Реакція Пака Чхана Ука
Сам режисер порівняв роботу в журі з “добровільним ув’язненням” у кінозалі, на яке він чекає з великим натхненням.
– Ми закриваємося в кінотеатрі, щоб наші душі могли звільнитися через вікно фільму. В епоху взаємної ненависті та розколу сам акт спільного перегляду кіно, коли наші дихання та серцебиття збігаються, є зворушливим проявом солідарності, – наголосив Пак Чхан Ук.
Каннський фестиваль вже багато років активно підтримує південнокорейський кінематограф. Зокрема, у 2019 році саме тут розпочався світовий тріумф стрічки Паразити Пон Джун Хо, яка пізніше здобула чотири Оскари.
Також у різні роки нагороди фестивалю отримували корейські майстри Ім Квон Тек, Лі Чхан Дон та інші.