Весенний телесезон на ICTV2 начинается с возвращения любимого детектива зрителей – сериала Вскрытие покажет 5 сезон.

Вместе с неизменными главными героями в исполнении Ольги Гришиной и Артемия Егорова, в кадре появятся новые персонажи.

Вскрытие покажет 5 сезон – дата выхода

Вскрытие рассказывает о буднях судебно-медицинского бюро. В каждой серии команда следователей и экспертов расследует сложное преступление.

Интересные сюжеты с закрученной интригой, харизматичные герои, загадки и многослойные расследования, а также небанальные отношения между коллегами в команде ююро – главные составляющие франшизы.

Предыдущий сезон завершился на пике напряжения: команда так и не выяснила, кто стоит за попытками уничтожить их. “Крота” будут искать в собственных кабинетах.

Уже 23 марта в 20:00 зрители снова погрузятся в мир сложных экспертиз и опасных задержаний.

Вскрытие покажет 5 сезон – сюжетные подробности

В паре Яны и Олега назревает шторм. Кроме дочери-подростка Гончара, которая заявила в финале прошлого сезона, в новых эпизодах появится ее мать, что поставит под угрозу отношения с Яной.

– В этом году Гончару придется разобраться в собственном прошлом. Всплывут давние увлечения и их последствия. Ему нужно понять, как жить дальше, ведь личная сфера – точно не его сильная сторона, – интригует исполнитель главной роли Артемий Егоров.

Шоураннеры обещают насыщенные романтикой серии, которые будут разворачиваться на фоне расследований и угрозы со стороны тайного врага.

Лаборант Свят (Федор Гуринец) попадет в водоворот романтических и эротических приключений, из которых его будет спасать брат Ростик (Михаил Досенко), который вовремя вернется с войны.

– Наконец-то у моего Свята будут не только лабораторные будни, но и любовные и сексуальные похождения. Да, он пустится напролом в личной жизни, и кто знает, где бы он оказался, если бы не старший брат Ростик, который так вовремя вернется с войны, – рассекретил некоторые детали актер Федор Гуринец.

Парочка Зиновий и Анжела (Игорь Портянко и Виктория Билан-Ращук) и дальше будут отвечать за юмор, хотя и на их стабильные отношения подстерегают неожиданные изменения.

Вскрытие покажет 5 сезон – актерский состав

В 5 сезоне сериала Вскрытие покажет появятся новые герои в исполнении топовых украинских актеров.

В частности, речь идет о Полине Василине, сыгравшей в Участнике из ДВРЗ, звездах Крепостной Марке Дроботе и Фатиме Горбенко, а также актрисе Анастасии Пустовит, которую зрители видели в Первых ласточках, драмеди Возвращение и Тихой Нави.

Не пропустите новые эпизоды сериала Вскрытие покажет 5 с понедельника по четверг в 20:00. Показ стартует с 23 марта на ICTV2.

