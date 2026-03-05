Впервые с начала полномасштабной войны на Венецианской биеннале 2026 года появится российский павильон.

Страна-агрессор указана среди участников в списке на сайте художественного форума.

РФ возвращается в Венецию на биеннале

Павильон россиян будет называться The Tree Is Rooted In the Sky (Дерево, укорененное в небе). Комиссаром указана Анастасия Карнеева, назначенная в 2021 году сроком на восемь лет.

Вместе с тем представитель РФ по вопросам международных культурных обменов Михаил Швидкой заявил, что это не возвращение, потому что Россия “никуда не уходила”.

Швидкой настаивает, что участие представителей РФ в биеннале доказывает неудачность попыток “изолировать” российскую культуру.

В то же время организаторы форума в своем заявлении подчеркнули, что Венецианская биеннале является открытой институцией, а участие в мероприятии государства принимают по собственной инициативе.

В тексте также указано, что биеннале отвергает любые формы исключения или цензуры в культуре и искусстве, подчеркивая роль Венеции как пространства диалога и художественной свободы.

Будет ли на Венецианской биеннале 2026 Украина

Украина на форуме представит проект Security Guarantees (Гарантии безопасности). Кураторами павильона являются искусствовед и программный директор Promprylad Art Center Ксения Малых и историк, исследователь украинского культурного наследия Леонид Марущак.

Центральным объектом проекта станет скульптура Жанны Кадыровой Оригами Олень. Ее планируют экспонировать в публичном пространстве — на кране грузовика на набережной лагуны.

В 2019 году скульптуру установили в парке в Покровске – на месте демонтированного советского реактивного самолета, который был носителем ядерного оружия. А в 2024 году, когда линия фронта приблизилась к городу, работу эвакуировали.

Также в рамках проекта представят архивные материалы, связанные с Будапештским меморандумом, и видеодокументацию эвакуации скульптуры и ее пути в Венецию, созданные при участии Натальи Дяченко, Павла Стереца и Макса Масла. Эту часть экспозиции покажут в украинском павильоне в Arsenale.

Источник : Суспільне

