Вперше від початку повномасштабної війни на Венеційській бієнале 2026 зʼявиться російський павільйон.

Країна-агресор вказана серед учасників у списку на сайті мистецького форуму.

РФ повертається до Венеції на бієнале

Павільйон росіян називатиметься The Tree Is Rooted In the Sky (Дерево, вкорінене в небі). Комісаркою вказана Анастасія Карнєєва, призначена у 2021-му терміном на вісім років.

Зараз дивляться

Разом із тим представник РФ з питань міжнародних культурних обмінів Михайло Швидкой видав, що це не повернення, бо Росія “нікуди не йшла”.

Швидкой наполягає, що участь представників РФ у бієнале доводить невдалість спроб “ізолювати” російську культуру.

Водночас організатори форуму у своїй заяві підкреслили, що Венеційська бієнале є відкритою інституцією, а участь у заході держави беруть з власної ініціативи.

У тексті також зазначено, що бієнале відкидає будь-які форми виключення чи цензури у культурі та мистецтві, наголошуючи на ролі Венеції як простору діалогу й мистецької свободи.

Чи буде на Венеційській бієнале 2026 Україна

Україна на форумі представить проєкт Security Guarantees (Гарантії безпеки). Кураторами павільйону є мистецтвознавиця і програмна директорка Promprylad Art Center Ксенія Малих та історик, дослідник української культурної спадщини Леонід Марущак.

Центральним об’єктом проєкту стане скульптура Жанни Кадирової Оригамі Олень. Її планують експонувати у публічному просторі – на крані вантажівки на набережній лагуни.

У 2019 році скульптуру встановили в парку в Покровську – на місці демонтованого радянського реактивного літака, який був носієм ядерної зброї. А у 2024 році, коли лінія фронту наблизилася до міста, роботу евакуювали.

Також у межах проєкту представлять архівні матеріали, пов’язані з Будапештським меморандумом, і відеодокументацію евакуації скульптури та її шляху до Венеції, створені за участі Наталки Дяченко, Павела Стереца та Макса Масла. Цю частину експозиції покажуть в українському павільйоні в Arsenale.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.