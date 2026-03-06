Американскую поп-звезду Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Певицу задержали правоохранители, остановившие ее автомобиль.

После оформления протокола артистку доставили в тюрьму округа Вентура, а уже через несколько часов отпустили. Расследование инцидента продолжается.

Арест Бритни Спирс – что известно

Правоохранители остановили 44-летнюю певицу после того, как ее черный BMW якобы двигался по дороге с высокой скоростью и вел себя на дороге нестабильно.

Бритни Спирс была в машине одна. После остановки полицейские провели стандартные тесты на трезвость, а затем задержали ее по подозрению в управлении автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

По словам правоохранителей, в салоне автомобиля также нашли неизвестное вещество. Его происхождение пока устанавливают.

Певицу отвезли в больницу, где у нее взяли кровь для определения уровня алкоголя. Никаких травм она не получила – медицинское обследование было необходимо только для анализов.

Инцидент произошел вечером 5 марта в округе Вентура в Калифорнии, недалеко от района Ньюбери-Парк. Уже утром Бритни Спирс освободили.

Результаты химических тестов пока не обнародованы. Следствие по делу продолжается, а судебное заседание назначено на 4 мая.

Бритни Спирс и дорожные инциденты

Это не первый случай, когда певица имеет проблемы с законом из-за ситуаций на дороге.

В 2007 году Бритни Спирс проходила по делу о наезде на припаркованный автомобиль в Лос-Анджелесе. Тогда ей вменяли правонарушение, однако дело закрыли после того, как она компенсировала владельцу авто причиненный ущерб.

Тот период стал для артистки непростым: после ряда публичных инцидентов она потеряла опеку над двумя сыновьями, которых воспитывает вместе с бывшим мужем Кевином Федерлайном.

