Полиция Калифорнии задержала Бритни Спирс: звезда провела ночь в тюрьме
- Поп-звезду Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в состоянии опьянения.
- Певица была в машине одна, после остановки ей провели тесты на трезвость.
- Правоохранители подозревают, что она могла управлять автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Американскую поп-звезду Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Певицу задержали правоохранители, остановившие ее автомобиль.
После оформления протокола артистку доставили в тюрьму округа Вентура, а уже через несколько часов отпустили. Расследование инцидента продолжается.
Арест Бритни Спирс – что известно
Правоохранители остановили 44-летнюю певицу после того, как ее черный BMW якобы двигался по дороге с высокой скоростью и вел себя на дороге нестабильно.
Бритни Спирс была в машине одна. После остановки полицейские провели стандартные тесты на трезвость, а затем задержали ее по подозрению в управлении автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
По словам правоохранителей, в салоне автомобиля также нашли неизвестное вещество. Его происхождение пока устанавливают.
Певицу отвезли в больницу, где у нее взяли кровь для определения уровня алкоголя. Никаких травм она не получила – медицинское обследование было необходимо только для анализов.
Инцидент произошел вечером 5 марта в округе Вентура в Калифорнии, недалеко от района Ньюбери-Парк. Уже утром Бритни Спирс освободили.
Результаты химических тестов пока не обнародованы. Следствие по делу продолжается, а судебное заседание назначено на 4 мая.
Бритни Спирс и дорожные инциденты
Это не первый случай, когда певица имеет проблемы с законом из-за ситуаций на дороге.
В 2007 году Бритни Спирс проходила по делу о наезде на припаркованный автомобиль в Лос-Анджелесе. Тогда ей вменяли правонарушение, однако дело закрыли после того, как она компенсировала владельцу авто причиненный ущерб.
Тот период стал для артистки непростым: после ряда публичных инцидентов она потеряла опеку над двумя сыновьями, которых воспитывает вместе с бывшим мужем Кевином Федерлайном.