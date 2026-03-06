Американську попзірку Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у керуванні автомобілем у стані сп’яніння. Співачку затримали правоохоронці, що зупинили її автомобіль.

Після оформлення протоколу артистку доставили до в’язниці округу Вентура, а вже через кілька годин відпустили. Розслідування інциденту триває.

Арешт Брітні Спірс – що відомо

Правоохоронці зупинили 44-річну співачку після того, як її чорний BMW нібито рухався дорогою з високою швидкістю та поводився на дорозі нестабільно.

Брітні Спірс була в машині сама. Після зупинки поліцейські провели стандартні тести на тверезість, а згодом затримали її за підозрою у керуванні автомобілем під впливом алкоголю та наркотиків.

За словами правоохоронців, у салоні автомобіля також знайшли невідому речовину. Її походження наразі встановлюють.

Співачку відвезли до лікарні, де у неї взяли кров для визначення рівня алкоголю. Жодних травм вона не отримала – медичне обстеження було потрібне лише для аналізів.

Інцидент стався ввечері 5 березня в окрузі Вентура у Каліфорнії, неподалік від району Ньюбері-Парк. Уже на ранок Брітні Спірс звільнили.

Результати хімічних тестів поки що не оприлюднені. Слідство у справі триває, а судове засідання призначене на 4 травня.

Брітні Спірс та дорожні інциденти

Це не перший випадок, коли співачка має проблеми із законом через ситуації на дорозі.

У 2007 році Брітні Спірс проходила у справі про наїзд на припаркований автомобіль у Лос-Анджелесі. Тоді їй закидали правопорушення, однак справу закрили після того, як вона компенсувала власнику авто завдані збитки.

Той період став для артистки непростим: після низки публічних інцидентів вона втратила опіку над двома синами, яких виховує разом із колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.

Джерело : TMZ, PageSix

