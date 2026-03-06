Поліція Каліфорнії затримала Брітні Спірс: зірка провела ніч у в’язниці
- Попзірку Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в стані сп’яніння.
- Співачка була в машині сама, після зупинки їй провели тести на тверезість.
- Правоохоронці підозрюють, що вона могла керувати автомобілем під впливом алкоголю та наркотиків.
Американську попзірку Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у керуванні автомобілем у стані сп’яніння. Співачку затримали правоохоронці, що зупинили її автомобіль.
Після оформлення протоколу артистку доставили до в’язниці округу Вентура, а вже через кілька годин відпустили. Розслідування інциденту триває.
Арешт Брітні Спірс – що відомо
Правоохоронці зупинили 44-річну співачку після того, як її чорний BMW нібито рухався дорогою з високою швидкістю та поводився на дорозі нестабільно.
Брітні Спірс була в машині сама. Після зупинки поліцейські провели стандартні тести на тверезість, а згодом затримали її за підозрою у керуванні автомобілем під впливом алкоголю та наркотиків.
За словами правоохоронців, у салоні автомобіля також знайшли невідому речовину. Її походження наразі встановлюють.
Співачку відвезли до лікарні, де у неї взяли кров для визначення рівня алкоголю. Жодних травм вона не отримала – медичне обстеження було потрібне лише для аналізів.
Інцидент стався ввечері 5 березня в окрузі Вентура у Каліфорнії, неподалік від району Ньюбері-Парк. Уже на ранок Брітні Спірс звільнили.
Результати хімічних тестів поки що не оприлюднені. Слідство у справі триває, а судове засідання призначене на 4 травня.
Брітні Спірс та дорожні інциденти
Це не перший випадок, коли співачка має проблеми із законом через ситуації на дорозі.
У 2007 році Брітні Спірс проходила у справі про наїзд на припаркований автомобіль у Лос-Анджелесі. Тоді їй закидали правопорушення, однак справу закрили після того, як вона компенсувала власнику авто завдані збитки.
Той період став для артистки непростим: після низки публічних інцидентів вона втратила опіку над двома синами, яких виховує разом із колишнім чоловіком Кевіном Федерлайном.