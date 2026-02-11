Американская поп-звезда Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог независимому лейблу Primary Wave.

Как сообщает BBC, сделка на сумму около $200 млн была заключена 30 декабря. Официально детали продажи и точную стоимость каталога стороны не разглашают.

Спирс продала права на всю свою музыку

В январе 2024 года Бритни заявила, что “никогда не вернется в музыкальную индустрию”. Ее последней работой стал дуэт с Элтоном Джоном, представленный в 2022 году.

Сейчас смотрят

Певица, которая долгое время находилась под строгой юридической опекой собственного отца, известна такими хитами, как Baby One More Time, Oops!, I Did It Again, Toxic и Gimme More.

Ранее компания Primary Wave приобрела права на наследство Notorious B.I.G., Prince и Уитни Хьюстон. Лейбл в 2006 году основал музыкальный менеджер Лоуренс Местел после приобретения 50% доли Курта Кобейна в каталоге Nirvana.

Такие известные артисты, как Брюс Спрингстин, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и Шакира, недавно также продали свои музыкальные каталоги. Спрингстин продал свой каталог Sony за $500 млн в 2021 году, а Бибер подписал соглашение на $200 млн с Hipgnosis Songs Capital в 2023-м.

44-летняя Бритни Спирс является одной из самых успешных исполнительниц в мире — ее пластинки разошлись тиражом более 150 млн копий. С момента дебюта в 1999 году она выпустила девять студийных альбомов.

В 2023 году певица выпустила мемуары Женщина во мне, в которых подробно описала опыт жизни под опекой отца, который в течение 13 лет контролировал ее финансы и личную жизнь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.