Украина призывает организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и придерживаться принципиальной позиции, продемонстрированной в течение 2022–2024 годов.

Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.

Почему участие РФ в Венецианской биеннале недопустимо

Как отмечается, Венецианская биеннале является одной из самых авторитетных художественных платформ мира, которая не может становиться площадкой для отбеливания военных преступлений, которые Россия ежедневно совершает против Украины.

Сейчас смотрят

В заявлении говорится, что с 2014 года Россия уничтожает объекты культурного наследия Украины, нарушает нормы международного гуманитарного права и положения Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Кроме того, в результате российской агрессии с 2022 года погибли 346 художников, 132 украинских и иностранных журналиста, отметили в МИД.

В то же время российские войска разрушили или повредили 1707 памятников культурного наследия, а также 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 – полностью уничтожены.

Также армия России незаконно вывезла не менее 35 482 музейных предмета, а более 2,1 млн единиц находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения на временно оккупированных территориях Украины.

– Прямые убытки культурного сектора Украины уже превышают $4,2 млрд, а общие потери отрасли оцениваются в более чем $31 млрд, – говорится в сообщении.

Хотя 27 февраля 2022 года организаторы Биеннале решительно осудили российское вторжение и выступили за мир, однако нынешнее изменение риторики вызывает удивление, заявили в МИД.

Как утверждают в МИД, любое смягчение ограничений в нынешних обстоятельствах является необоснованным, рискует стать сигналом о молчаливом одобрении военных преступлений и геноцида, совершаемых Россией.

Изоляция агрессора на культурных площадках мира — это единственный способ защитить искусство от превращения в инструмент военной пропаганды и сохранить подлинную нейтральность международных институтов, считают в Минкульте.

В МИД отметили, что связи комиссара российского павильона Анастасии Карнеевой с ВПК РФ вызывают обоснованную тревогу. По мнению Сибиги и Бережной, это очередное доказательство того, что в России искусство является лишь фасадом для милитаристского режима и неразрывно связано с его военной машиной.

Организаторов Венецианской биеннале призвали пересмотреть решение о возвращении России, ведь верность ценностям свободы, человеческого достоинства и международного права должна быть определяющей для глобального художественного сообщества, утверждают в МИД и Минкульте.

5 марта стало известно, что российский павильон появится на Венецианской биеннале 2026 впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.