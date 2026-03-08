Украина призывает отменить возвращение России на Венецианскую биеннале
- Украина официально призвала организаторов Венецианской биеннале отменить решение о возвращении России, подчеркнув недопустимость использования искусства для отбеливания военных преступлений.
- В совместном заявлении МИД и Минкульта отмечается, что участие агрессора, чья культурная сфера интегрирована в военно-промышленный комплекс, дискредитирует нейтральность международной платформы.
Украина призывает организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и придерживаться принципиальной позиции, продемонстрированной в течение 2022–2024 годов.
Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра культуры Татьяны Бережной.
Почему участие РФ в Венецианской биеннале недопустимо
Как отмечается, Венецианская биеннале является одной из самых авторитетных художественных платформ мира, которая не может становиться площадкой для отбеливания военных преступлений, которые Россия ежедневно совершает против Украины.
В заявлении говорится, что с 2014 года Россия уничтожает объекты культурного наследия Украины, нарушает нормы международного гуманитарного права и положения Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.
Кроме того, в результате российской агрессии с 2022 года погибли 346 художников, 132 украинских и иностранных журналиста, отметили в МИД.
В то же время российские войска разрушили или повредили 1707 памятников культурного наследия, а также 2503 объекта культурной инфраструктуры в Украине, из которых 558 – полностью уничтожены.
Также армия России незаконно вывезла не менее 35 482 музейных предмета, а более 2,1 млн единиц находятся под угрозой уничтожения или незаконного перемещения на временно оккупированных территориях Украины.
– Прямые убытки культурного сектора Украины уже превышают $4,2 млрд, а общие потери отрасли оцениваются в более чем $31 млрд, – говорится в сообщении.
Хотя 27 февраля 2022 года организаторы Биеннале решительно осудили российское вторжение и выступили за мир, однако нынешнее изменение риторики вызывает удивление, заявили в МИД.
Как утверждают в МИД, любое смягчение ограничений в нынешних обстоятельствах является необоснованным, рискует стать сигналом о молчаливом одобрении военных преступлений и геноцида, совершаемых Россией.
Изоляция агрессора на культурных площадках мира — это единственный способ защитить искусство от превращения в инструмент военной пропаганды и сохранить подлинную нейтральность международных институтов, считают в Минкульте.
В МИД отметили, что связи комиссара российского павильона Анастасии Карнеевой с ВПК РФ вызывают обоснованную тревогу. По мнению Сибиги и Бережной, это очередное доказательство того, что в России искусство является лишь фасадом для милитаристского режима и неразрывно связано с его военной машиной.
Организаторов Венецианской биеннале призвали пересмотреть решение о возвращении России, ведь верность ценностям свободы, человеческого достоинства и международного права должна быть определяющей для глобального художественного сообщества, утверждают в МИД и Минкульте.
5 марта стало известно, что российский павильон появится на Венецианской биеннале 2026 впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины.