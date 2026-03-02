Симфонический оркестр Palm Beach Symphony отменил выступление российского скрипача-путиниста Вадима Репина во Флориде после публичных обращений проукраинских активистов.

Концерт был запланирован на 2 марта в Kravis Center for the Performing Arts в Вест-Палм-Бич.

Об этом сообщили Vilni Media USA.

Выступление Вадима Репина во Флориде отменено

Репин должен был исполнить Второй концерт Сергея Прокофьева и принять участие в мировой премьере произведения Lullaby (Колыбельная) композитора Пола Моравца.

Вместо него его заменит главный второй скрипач оркестра Валентин Мансуров, который и исполнит премьеру.

—Это результат последовательной позиции общества: культура не может быть прикрытием для пропаганды государства-агрессора. Голос украинцев во Флориде был услышан, — отметили Vilni Media USA.

В январе международное движение Arts Against Aggression обратилось к Palm Beach Symphony и Kravis Center с открытым письмом с призывом отменить запланированное выступление.

Обращение против Репина

В обращении говорилось, что организация была “глубоко шокирована и разочарована” приглашением Репина выступить накануне четвертой годовщины массовых убийств в Буче.

Активисты подчеркнули, что скрипача публично представляли как одну из фигур российской “мягкой силы”, реализуемой под патронатом российского диктатора.

В заявлении также напомнили, что 1 апреля 2022 года Путин присвоил Репину звание народного артиста РФ. По данным организации, в 2024-2025 годах музыкант участвовал в официальных кремлевских мероприятиях, в частности концертах для российских военных и трансляциях на временно оккупированный Крым.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Фонд развития искусств Вадима Репина получил более 100 млн рублей из президентского фонда культурных инициатив РФ.

Активисты призвали организаторов концерта “взять пример” с европейских площадок, которые ранее отменяли выступления Репина и его жены — балерины Светланы Захаровой.

