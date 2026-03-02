Во Флориде также не выступит: в США отменили концерт скрипача-путиниста Репина
- Во Флориде отменили выступление российского скрипача Вадима Репина после обращений проукраинских активистов.
- Репин должен был исполнить Второй концерт Прокофьева и принять участие в мировой премьере Lullaby Пола Моравца.
- Ранее выступления путиниста отменяли в Европе после обращений украинской стороны.
Симфонический оркестр Palm Beach Symphony отменил выступление российского скрипача-путиниста Вадима Репина во Флориде после публичных обращений проукраинских активистов.
Концерт был запланирован на 2 марта в Kravis Center for the Performing Arts в Вест-Палм-Бич.
Об этом сообщили Vilni Media USA.
Выступление Вадима Репина во Флориде отменено
Репин должен был исполнить Второй концерт Сергея Прокофьева и принять участие в мировой премьере произведения Lullaby (Колыбельная) композитора Пола Моравца.
Вместо него его заменит главный второй скрипач оркестра Валентин Мансуров, который и исполнит премьеру.
—Это результат последовательной позиции общества: культура не может быть прикрытием для пропаганды государства-агрессора. Голос украинцев во Флориде был услышан, — отметили Vilni Media USA.
В январе международное движение Arts Against Aggression обратилось к Palm Beach Symphony и Kravis Center с открытым письмом с призывом отменить запланированное выступление.
Обращение против Репина
В обращении говорилось, что организация была “глубоко шокирована и разочарована” приглашением Репина выступить накануне четвертой годовщины массовых убийств в Буче.
Активисты подчеркнули, что скрипача публично представляли как одну из фигур российской “мягкой силы”, реализуемой под патронатом российского диктатора.
В заявлении также напомнили, что 1 апреля 2022 года Путин присвоил Репину звание народного артиста РФ. По данным организации, в 2024-2025 годах музыкант участвовал в официальных кремлевских мероприятиях, в частности концертах для российских военных и трансляциях на временно оккупированный Крым.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Фонд развития искусств Вадима Репина получил более 100 млн рублей из президентского фонда культурных инициатив РФ.
Активисты призвали организаторов концерта “взять пример” с европейских площадок, которые ранее отменяли выступления Репина и его жены — балерины Светланы Захаровой.