Україна закликає організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо повернення Російської Федерації та дотримуватися принципової позиції, продемонстрованої протягом 2022–2024 років.

Про це йдеться у спільній заяві очільника МЗС України Андрія Сибіги та міністерки культури Тетяни Бережної.

Чому участь РФ у Венеційській бієнале є неприпустимою

Як зазначається, Венеційська бієнале є однією з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які Росія щоденно здійснює проти України.

У заяві йдеться, що з 2014 року Росія знищує об’єкти культурної спадщини України, порушує норми міжнародного гуманітарного права та положення Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

Крім цього, внаслідок російської агресії загинули 346 митців, 132 українських та іноземних медійників з 2022 року, зазначили у МЗС.

Водночас російські війська зруйнували або пошкодили 1707 пам’яток культурної спадщини, а також 2503 об’єкти культурної інфраструктури в Україні, з яких 558 – повністю знищено.

Також армія Росії незаконно вивезла щонайменше 35 482 музейні предмети, а понад 2,1 млн одиниць перебувають під загрозою знищення або незаконного переміщення на тимчасово окупованих територіях України.

– Прямі збитки культурному сектору України вже перевищують $4,2 млрд, а загальні втрати галузі оцінюються у понад $31 млрд, – йдеться у повідомленні.

Хоча 27 лютого 2022 року організатори Бієнале рішуче засудили російське вторгнення та виступили за мир, однак нинішня зміна риторики викликає подив, заявили у МЗС.

Як стверджують у МЗС, будь-яке пом’якшення обмежень за нинішніх обставин є безпідставним, ризикує стати сигналом про мовчазне схвалення воєнних злочинів та геноциду, що чинить Росія.

Ізоляція агресора на культурних майданчиках світу — це єдиний спосіб захистити мистецтво від перетворення на інструмент воєнної пропаганди та зберегти справжню нейтральність міжнародних інституцій, вважають у Мінкульті.

У МЗС зазначили, що зв’язки комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої з ВПК РФ викликають обґрунтовану тривогу. На думку Сибіги та Бережної, це черговий доказ того, що в Росії мистецтво є лише фасадом для мілітаристського режиму та нерозривно пов’язане з його воєнною машиною.

Організаторів Венеційської бієнале закликали переглянути рішення щодо повернення Росії, адже вірність цінностям свободи, людської гідності та міжнародного права має бути визначальною для глобальної мистецької спільноти, стверджують у МЗС та Мінкульті.

5 березня стало відомо, що російський павільйон зʼявиться на Венеційській бієнале 2026 вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.

