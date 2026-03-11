Весной миллионы людей снова сядут перед телевизорами, чтобы посмотреть одно из самых популярных музыкальных шоу мира. Евровидение 2026 обещает быть особенным, ведь конкурс будет отмечать юбилей и это будет уже 70-е шоу. Зрителей ждут обновленные правила, масштабная сцена и традиционная интрига.

Когда будет Евровидение 2026 и что подготовили организаторы, читайте в нашем материале.

Когда пройдет Евровидение 2026

Организаторы уже определили, когда состоится полуфинал Евровидения 2026 и график шоу.

Евровидение 2026, даты полуфиналов:

первый полуфинал — 12 мая

второй полуфинал — 14 мая

Именно в эти дни станет понятно, кто попадет в финал. В полуфиналах выступят десятки стран, которые будут бороться за место в решающем шоу.

Когда финал Евровидения 2026 и где будет проходить шоу

Гранд-финал проведут 16 мая. Право провести конкурс получила Австрия. Это произошло после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на предыдущем конкурсе.

Шоу будет принимать Вена, а площадкой станет известная арена Wiener Stadthalle, крупнейший концертный зал страны. Для этого города это уже не новый опыт, ведь здесь уже проводили Евровидение в 1967 и 2015 годах.

Какой будет сцена юбилейного шоу

Для Евровидения 2026 подготовили новую сцену. Ее создал немецкий сценограф Флориан Видер, который уже неоднократно работал с конкурсом.

Центром сцены станет большая светодиодная платформа необычной формы — она напоминает изогнутый листок. По замыслу дизайнеров, это символ новых идей, творчества и обновления. Композицию будут дополнять дугообразные конструкции и элементы в золотых тонах.

Между сценой и грин-румом проложат специальную дорожку, по которой участники смогут выходить к зрителям. Также организаторы планируют использовать новую технику для съемки трансляции.

Евровидение 2026: даты выступления Leleka

Украину на Евровидении 2026 представит певица Leleka. Она стала победительницей национального отбора, финал которого состоялся 7 февраля 2026 года, и именно поэтому получила возможность выступить на главной сцене международного песенного конкурса.

В Вене, где будет проходить Евровидение, артистка исполнит свою конкурсную композицию Ridnym.

Выступление украинской представительницы запланировано во втором полуфинале, который состоится 14 мая 2026 года.

