Евровидение 2026: где проведут юбилейный конкурс и когда финал
- Евровидение 2026 станет юбилейным — это будет 70-й конкурс, который традиционно соберет миллионы зрителей.
- Украину представит певица Lelеka, которая выступит с песней Ridnym во втором полуфинале.
Весной миллионы людей снова сядут перед телевизорами, чтобы посмотреть одно из самых популярных музыкальных шоу мира. Евровидение 2026 обещает быть особенным, ведь конкурс будет отмечать юбилей и это будет уже 70-е шоу. Зрителей ждут обновленные правила, масштабная сцена и традиционная интрига.
Когда будет Евровидение 2026 и что подготовили организаторы, читайте в нашем материале.
Когда пройдет Евровидение 2026
Организаторы уже определили, когда состоится полуфинал Евровидения 2026 и график шоу.
Евровидение 2026, даты полуфиналов:
- первый полуфинал — 12 мая
- второй полуфинал — 14 мая
Именно в эти дни станет понятно, кто попадет в финал. В полуфиналах выступят десятки стран, которые будут бороться за место в решающем шоу.
Когда финал Евровидения 2026 и где будет проходить шоу
Гранд-финал проведут 16 мая. Право провести конкурс получила Австрия. Это произошло после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на предыдущем конкурсе.
Шоу будет принимать Вена, а площадкой станет известная арена Wiener Stadthalle, крупнейший концертный зал страны. Для этого города это уже не новый опыт, ведь здесь уже проводили Евровидение в 1967 и 2015 годах.
Какой будет сцена юбилейного шоу
Для Евровидения 2026 подготовили новую сцену. Ее создал немецкий сценограф Флориан Видер, который уже неоднократно работал с конкурсом.
Центром сцены станет большая светодиодная платформа необычной формы — она напоминает изогнутый листок. По замыслу дизайнеров, это символ новых идей, творчества и обновления. Композицию будут дополнять дугообразные конструкции и элементы в золотых тонах.
Между сценой и грин-румом проложат специальную дорожку, по которой участники смогут выходить к зрителям. Также организаторы планируют использовать новую технику для съемки трансляции.
Евровидение 2026: даты выступления Leleka
Украину на Евровидении 2026 представит певица Leleka. Она стала победительницей национального отбора, финал которого состоялся 7 февраля 2026 года, и именно поэтому получила возможность выступить на главной сцене международного песенного конкурса.
В Вене, где будет проходить Евровидение, артистка исполнит свою конкурсную композицию Ridnym.
Выступление украинской представительницы запланировано во втором полуфинале, который состоится 14 мая 2026 года.