В субботу, 7 февраля, в Украине отгремел финал национального отбора на Евровидение 2025. По результатам шоу стало известно, кто будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе в Вене.

За победу боролись 10 участников: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil и ЩукаРиба.

В финале Нацотбора 2026 каждый из артистов представил свою конкурсную песню и номер.

Кто будет представлять Украину на Евровидении 2026

По результатам голосования жюри и зрителей, победителем Нацотбора 2026 стала Leleka c песней Ridnym.

Именно она представит Украину на 70-м юбилейном конкурсе Евровидение в Вене. Артистка получила 10 баллов от жюри и столько же от зрителей.

Что известно о победителе Нацотбора 2026

Leleka (Виктория Корникова) — певица, аранжировщица и кинокомпозитор. Родом из города Шахтерское, что в Днепропетровской области.

Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве, во время учебы работала актрисой в Молодом театре.

В 2016 году переехала в Берлин, где основала этноджазовую группу Leleka, училась джазовому вокалу в консерватории Дрездена и впоследствии получила магистерское образование по кинокомпозиции.

В песне Ridnym, с которой Leleka представит Украину на Евровидении 2026, сочетаются фолк-джазовые элементы, арт-поп, электронное звучание, а также струнный оркестр и бандура.

По словам артистки, ее работа — о внутреннем состоянии перемен, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают.

Напомним, что 70-й юбилейный песенный конкурс Евровидение 2026 пройдет в Вене, столице Австрии.

Гранд-финал состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы — 12 и 14 мая. Ведущими конкурса станут Виктория Сваровски и Михаэль Островски.

