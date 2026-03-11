Навесні мільйони людей знову сядуть перед телевізорами, аби подивитися одне з найпопулярніших музичних шоу світу. Євробачення 2026 обіцяє бути особливим, адже конкурс відзначатиме ювілей і це буде вже 70-те шоу. Глядачів чекають оновлені правила, масштабна сцена і традиційна інтрига.

Коли буде Євробачення 2026 та що підготували організатори, читайте в нашому матеріалі.

Коли пройде Євробачення 2026

Організатори вже визначили, коли півфінал Євробачення 2026 та графік шоу.

Зараз дивляться

Євробачення 2026, дати півфіналів:

перший півфінал — 12 травня

другий півфінал — 14 травня

Саме у ці дні стане зрозуміло, хто потрапить до фіналу. У півфіналах виступатимуть десятки країн, які боротимуться за місце у вирішальному шоу.

Коли фінал Євробачення 2026 та де проходитиме шоу

Гранд-фінал проведуть 16 травня. Право провести конкурс отримала Австрія. Це сталося після перемоги австрійського артиста JJ з піснею Wasted Love на попередньому конкурсі.

Шоу прийматиме Відень, а майданчиком стане відома арена Wiener Stadthalle, найбільша концертна зала країни. Для цього міста це вже не новий досвід, адже тут уже проводили Євробачення у 1967 та 2015 роках.

Якою буде сцена ювілейного шоу

Для Євробачення 2026 підготували нову сцену. Її створив німецький сценограф Флоріан Відер, який вже неодноразово працював із конкурсом.

Центром сцени стане велика світлодіодна платформа незвичної форми — вона нагадує вигнутий листок. За задумом дизайнерів, це символ нових ідей, творчості та оновлення. Композицію доповнюватимуть дугоподібні конструкції та елементи у золотих кольорах.

Між сценою та грін-румом прокладуть спеціальну доріжку, якою учасники зможуть виходити до глядачів. Також організатори планують використовувати нову техніку для зйомки трансляції.

Євробачення 2026: дати виступу Leleka

Україну на Євробаченні 2026 представить співачка Leleka. Вона стала переможницею національного відбору, фінал якого відбувся 7 лютого 2026 року, і саме тому отримала можливість виступити на головній сцені міжнародного пісенного конкурсу.

У Відні, де проходитиме Євробачення, артистка виконає свою конкурсну композицію Ridnym.

Виступ української представниці запланований у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня 2026 року.

Джерело : Eurovision

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.