Подготовка к 70-му песенному конкурсу Евровидение, который состоится в Вене в мае этого года, набирает обороты.

Сразу несколько европейских государств завершили национальные отборы и определились с артистами, которые будут бороться за хрустальный микрофон.

Своих представителей назвали Эстония, Дания, Латвия, Греция и Хорватия.

Эстонию будет представлять группа Vanilla Ninja с песней Too Epic To Be True. В 2005 году девушки представляли Швейцарию на песенном конкурсе и заняли восьмое место.

Интересно, что участницы группы Пирет Ярвис и Катрин Сиска успешно совмещают музыку с государственной службой, работая в Минэкономики и мэрии Таллинна.

Латвия в этом году делает ставку на певицу Atvara с композицией Ena. Артистка приобрела популярность благодаря TikTok, где ее песни собирают миллионы просмотров, а один из синглов стал саундтреком к местному сериалу.

Грецию представит исполнитель Akylas с песней Ferto. Его путь к большой сцене также начался с вирусных каверов в интернете.

Музыкант известен своим умением мастерски смешивать современное звучание с традиционными греческими мотивами.

От Дании в Вену поедет Серен Торпегор Лунд. Певец выиграл национальный отбор с песней For Vi Gar Hjem.

Серен – профессиональный актер мюзиклов, который играл главную роль в датской постановке Вестсайдской истории в Оперном театре Копенгагена.

Свою конкурсную песню он описывает как энергичное движение без пауз, сравнивая ее с кисло-сладкой конфетой.

Хорватия отправляет на конкурс этнопоп-группу Lelek с композицией Andromeda. Коллектив фокусируется на современном переосмыслении славянской культуры.

В прошлом году группа уже пыталась попасть на Евровидение, но тогда остановилась в нескольких шагах от победы, заняв четвертое место в национальном отборе.

Полуфиналы Евровидения 2026 состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая. В конкурсе этого года примут участие 35 стран.

Одна из стран-основательниц конкурса – Испания – впервые в истории отказалась от участия в Евровидении в знак протеста против

присутствия представителя Израиля в шоу.

