После завершения 98-й церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в ночь на понедельник, 16 марта, голливудский бомонд традиционно отправится на Губернаторский бал (Governors Ball).

В этом году 1 500 гостей ждет настоящий гастрономический перформанс от легендарного шеф-повара Вольфганга Пака, который вместе с большой командой поваров и кондитеров кормит кинозвезд уже 32 года подряд. В меню предусмотрено более 70 блюд.

Ведущим самой церемонии в театре Dolby станет Конан О’Брайен, а транслировать ее будут телеканал ABC и стриминговый сервис Hulu.

Несмотря на звездный статус гостей, наибольшим спросом на балу всегда пользуется “простая” еда. Вольфганг Пак признается, что когда-то пытался убрать из меню пиццу, но гости были возмущены.

Поэтому в этом году в меню снова появятся фирменный куриный пирог, пицца с копченым лососем, макароны с сыром, мини-бургеры из говядины Вагю.

Главной новинкой 2026 года станет расширенная японская станция – изакая. Пять поваров в режиме реального времени будут готовить для звезд роллы, нигири и хрустящие рисовые лепешки.

Особое внимание уделили десертам. Для бала заказали специальную итальянскую машину, которая будет готовить джелато “с нуля” с идеальной шелковистой текстурой. Также гостям предложат яблочный штрудель, рецепт которого Пак позаимствовал у своей матери.

Сколько еды и напитков готовят

Масштабы банкета впечатляют даже для Голливуда. Чтобы накормить полторы тысячи гостей, задействовано 325 работников сервиса и невероятное количество продуктов:

91 кг стейков рибай сухой выдержки;

136 кг копченого лосося собственного производства;

227 кг диких грибов;

181 кг различных видов сыра;

600 пицц ручной работы и 3 000 порций аньолотти с артишоками.

Что касается напитков, то гости выпьют около 7 тыс. бокалов шампанского Piper-Heidsieck.

Официальными винами вечера станут напитки от Clarendelle & Domaine Clarence Dillon, а за коктейли на основе текилы Don Julio будет отвечать команда миксологов, в частности из гонконгского заведения Bar Leone.

Утешительные призы для номинантов

Для тех, кто не получит желанную золотую статуэтку на сцене, Пак подготовил утешительные призы – 2 тыс. миниатюрных шоколадных статуэток. Их покрывают настоящим пищевым золотом в 24 карата, для чего подготовили более 7 литров специальной жидкости.

Шеф-повар также подчеркнул инклюзивность меню. Вольфганг Пак вспомнил, как в 2020 году Хоакин Феникс после победы за роль Джокера пришел на кухню и предупредил, что он и его команда – веганы.

– Мы угостили их нашими веганскими блюдами, и он сказал, что это лучший веганский ресторан в мире. Мы этим очень гордимся, – поделился шеф-повар.

Остатки еды после пышного празднования не выбросят. По традиции, их передадут в Skid Row — район Лос-Анджелеса, где проживает наибольшее количество бездомных людей, чтобы обеспечить ужином тех, кто в этом нуждается.

