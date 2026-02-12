Украинский художник Мирослав Дузинкевич стал частью команды художественного департамента одного из претендентов на премию Оскар 2026 – фильма Марти Великолепный.

Лента получила девять номинаций, в том числе за Лучшую работу художника-постановщика.

Мирослав, который с 2019 года работает в США, рассказал, как создавал визуальный мир 1950-х годов для ленты с Тимоти Шаламе и почему украинская академическая школа стала его главным преимуществом в Голливуде.

Мирослав Дузинкевич о закулисье

В центре сюжета — реальная история чемпиона по настольному теннису Марти Маузера. Для воссоздания атмосферы прошлого века художникам пришлось создавать мир фильма вручную.

Мирослав Дузинкевич лично изготовил около трех десятков теннисных столов для ключевой сцены турнира и работал над фасадами зданий.

Особым вызовом стала работа с фактурами. Художник объясняет: многие поверхности, которые на вид кажутся сделанными из камня или металла, имеют фанерную основу.

– Мне очень пригодились мои навыки каллиграфии, которые я получил в украинской художественной школе — спасибо преподавателям. А потом нужно добавить aging, то есть сделать так, чтобы зритель поверил, что эта вывеска висит здесь очень много лет под дождем и ветром, а не была создана мной два дня назад. Все, что вы видите в фильме, было изготовлено специально для фильма, — рассказал Мирослав.

Это уже не первый крупный проект украинца. Ранее он работал над сериалом для Netflix и байопиком о Бобе Дилане, где также снимался Тимоти Шаламе. О звезде Голливуда Мирослав отзывается как о выдающемся профессионале.

Над декорациями украинец работал бок о бок с 80-летним Джеком Фиском – продакшн-дизайнером, номинированным на Оскар. Именно Фиск подсказал Мирославу интересный трюк: как с помощью обычной опилок превратить лист фанеры в идеальную кирпичную стену.

С киностудии Довженко – в высшую лигу Голливуда

Мирослав Дузинкевич имеет мощный украинский бэкграунд: он 12 лет работал на киностудии имени А. Довженко и в театре имени Ивана Франко.

Чтобы получить доступ к съемкам такого уровня, украинец прошел сложные экзамены и стал членом американской гильдии United Scenic Artists (Local USA 829). Это объединение художников, основанное еще в 1897 году, и попасть туда можно только за высокие профессиональные достижения.

Несмотря на успех за океаном, Мирослав продолжает участвовать в благотворительных проектах в пользу Украины и уверен, что опыт работы в Голливуде поможет ему в будущих проектах дома.

