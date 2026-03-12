Після завершення 98-ї церемонії вручення премії Оскар, яка відбудеться в ніч на понеділок, 16 березня, голлівудський бомонд традиційно вирушить на Губернаторський бал (Governors Ball).

Цього року на 1 500 гостей чекає справжній гастрономічний перформанс від легендарного шеф-кухаря Вольфганга Пака, який разом із великою командою кухарів і кондитерів годує кінозірок уже 32 роки поспіль. В меню передбачено понад 70 страв.

Ведучим самої церемонії в театрі Dolby стане Конан О’Браєн, а транслюватимуть її телеканал ABC та стримінговий сервіс Hulu.

Чим пригощатимуть зірок Оскара 2026

Попри зірковий статус гостей, найбільшим попитом на балу завжди користується “проста” їжа. Вольфганг Пак зізнається, що колись намагався прибрати з меню піцу, але гості були обурені.

Тому цього року в меню знову з’являться фірмовий курячий пиріг, піца з копченим лососем, макарони з сиром, мінібургери з яловичини Вагю.

Головною новинкою 2026 року стане розширена японська станція – ізакая. П’ять кухарів у режимі реального часу готуватимуть для зірок роли, нігірі та хрусткі рисові коржі.

Окрему увагу приділили десертам. Для балу замовили спеціальну італійську машину, яка готуватиме джелато «з нуля» з ідеальною шовковистою текстурою. Також гостям запропонують яблучний штрудель, рецепт якого Пак запозичив у своєї матері.

Скільки їжі та напоїв готують

Масштаби бенкету вражають навіть для Голлівуду. Щоб нагодувати півтори тисячі гостей, задіяно 325 працівників сервісу та неймовірну кількість продуктів:

91 кг стейків рибай сухого визрівання;

136 кг копченого лосося власного виробництва;

227 кг диких грибів;

181 кг різних видів сиру;

600 піц ручної роботи та 3 000 порцій аньйолотті з артишоками.

Щодо напоїв, то гості вип’ють близько 7 тис. келихів шампанського Piper-Heidsieck.

Офіційними винами вечора стануть напої від Clarendelle & Domaine Clarence Dillon, а за коктейлі на основі текіли Don Julio відповідатиме команда міксологів, зокрема з гонконзького закладу Bar Leone.

Втішні призи для номінантів

Для тих, хто не отримає омріяну золоту статуетку на сцені, Пак підготував втішні призи – 2 тис. мініатюрних шоколадних статуеток. Їх покривають справжнім харчовим золотом у 24 карати, для чого підготували понад 7 літрів спеціальної рідини.

Шеф-кухар також наголосив на інклюзивності меню. Вольфганг Пак згадав, як у 2020 році Хоакін Фенікс після перемоги за роль Джокера прийшов на кухню і попередив, що він та його команда – вегани.

– Ми пригостили їх нашими веганськими стравами, і він сказав, що це найкращий веганський ресторан у світі. Ми цим дуже пишаємося, — поділився шеф-кухар.

Залишки їжі після пишного святкування не викинуть. За традицією, їх передадуть до Skid Row – району Лос-Анджелеса, де проживає найбільша кількість бездомних людей, щоб забезпечити вечерю тим, хто цього потребує.

Джерело : Variety, BBC, Reuters

