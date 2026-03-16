Американский актер Шон Пенн, получивший премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана, пропустил церемонию в воскресенье и отправился в Киев.

Об этом пишет издание The New York Times. Позже факт прибытия актера в Киев подтвердили в Укрзализныце.

Шон Пенн в Украине

По словам источников, актер проигнорировал вручение Оскара, поскольку на тот момент он уже был в пути в Украину. Цель визита актера в Украину источники не сообщили.

Это была шестая номинация на Оскар и третья статуэтка в карьере Шона Пенна. На этот раз он получил награду за роль военного фанатика в фильме Пола Томаса Андерсона Битва за битвой.

Во время церемонии ведущий номинации Лучший актер второго плана Киран Калкин сказал: Шон Пенн не смог быть здесь сегодня вечером или не захотел, поэтому я приму награду от его имени.

Пресс-служба Укрзализныци опубликовала видео, как актер Шон Пенн выходит из вагона поезда на вокзале в Киеве.

Стоит отметить, что Пенн провел немало времени в Украине с 2022 года, когда снимал документальный фильм Супердержава о российском вторжении в страну.

После нападения РФ на Украину в 2022 году Пенн заявил, что если Соединенные Штаты позволят ей сражаться в одиночку, то душа Америки будет утрачена.

Шоп Пенн также подружился с президентом Владимиром Зеленским и во время одного визита подарил ему одну из своих статуэток Оскар. Тогда Пенн сказал, что Зеленский сможет вернуть ее, когда война будет выиграна.

Ранее украинский телеведущий Юрий Горбунов поздравил Шона Пенна с третьим Оскаром и опубликовал совместное фото: Поздравляем нашего друга и патриота Украины Шона Пенна с третьим в его жизни Оскаром.

В комментариях к посту подписчица спросила, не отказался ли Пенн от посещения церемонии вручения Оскара из-за подготовки к поездке в Украину? Юрий Горбунов ответил кратко: Да.

Позже высокопоставленный украинский чиновник в комментарии агентству AFP подтвердил, что Шон Пенн находится в Украине.

— Можно сказать, что он находится в Украине, но это его личный визит; именно так он это видит — что ему нужно быть в Украине. Он просто хочет поддержать Украину, — сказал чиновник.

Чиновник также отметил, что Пенн должен встретиться с украинским президентом позже в понедельник.

По данным еще одного источника AFP, актер планирует поехать на фронт.

Шон Пенн встретился с Зеленским

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото с голливудским актером и поблагодарил его за поддержку Украины: Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И мы знаем, что ты будешь и впредь с нашей страной и нашим народом.

Источник : NYT

