Американская киноакадемия объявила победителя в номинации Лучший актер второго плана на Оскаре 2026 года.

Эта номинация традиционно присуждается актерам, чьи роли не являются центральными в фильме, но часто становятся ключевыми для развития сюжета и создают один из самых сильных драматических акцентов картины.

Лучший актер второго плана на Оскаре 2026 — Шон Пенн

Победу в категории Лучший актер второго плана на Оскаре 2026 одержал Шон Пенн.

Американский актер был удостоен золотой статуэтки за роль в фильме Битва за битвой режиссера Пола Томаса Андерсона. Правда, сам он за трофеем на сцену не вышел — награду забрал Киран Калкин, который оглашал номинантов.

Картина рассказывает масштабную историю о политических конфликтах, личных амбициях и борьбе за влияние. В фильме Пенн исполнил роль персонажа, который играет важную роль в развитии событий.

Шон Пенн является двукратным лауреатом премии Оскар. Он получал статуэтки за роли в фильмах Таинственная река и Харви Милк.

Актер известен своей мощной драматической игрой и участием во многих культовых картинах современного кино. Впрочем, для украинцев его фигура имеет особое значение.

Шон Пенн и Украина

Ведь Шон Пенн одним из первых голливудских звезд поддержал Украину в полномасштабной войне против российских оккупантов.

В 2022 году за поддержку украинского народа президент Владимир Зеленский наградил актера орденом За заслуги III степени.

Пенн даже сделал татуировку в виде украинского тризуба. Национальный символ находится на запястье правой руки звезды.

Кстати, Шон должен снова посетить Украину, пишет The New York Times со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Сейчас он якобы находится в Европе, поэтому пропустил не только Оскар 2026, но и Actor Awards, и BAFTA.

