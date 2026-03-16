Американський актор Шон Пенн, який отримав премію Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, пропустив церемонію в неділю та вирушив до Києва.

Про це пише видання The New York Times. А згодом факт прибуття актора до Києва підтвердили в Укрзалізниці.

Шон Пенн в Україні

За словами джерел видання, актор проігнорував вручення Оскара, оскільки на той момент він вже був у дорозі до України. Мету візиту актора до України джерела не повідомили.

Це була шоста номінація на Оскар і третя статуетка в кар’єрі Шона Пенна. Цього разу він отримав нагороду за роль військового фанатика у фільмі Пола Томаса Андерсона Битва за битвою.

Під час церемонії ведучий номінації Найкращий актор другого плану Кіран Калкін сказав: Шон Пенн не зміг бути тут сьогодні ввечері або не захотів, тому я прийму нагороду від його імені.

Пресслужба Укрзалізниці опублікувала відео, як актор Шон Пенн виходить із вагона поїзда на вокзалі у Києві.

Варто зауважити, що Пенн провів чимало часу в Україні з 2022 року, коли знімав документальний фільм Супердержава про російське вторгнення в країну.

Після нападу РФ на Україну у 2022 році Пенн заявив, що якщо Сполучені Штати дозволять їй боротися наодинці, то душа Америки буде втрачена.

Шоп Пенн також подружився із президентом Володимиром Зеленським і під час одного візиту подарував йому одну зі своїх статуеток Оскар. Тоді Пенн сказав, що Зеленський зможе повернути її, коли війна буде виграна.

Раніше український телеведучий Юрій Горбунов привітав Шона Пенна з третім Оскаром та опублікував спільне фото: Вітаємо нашого друга і патріота України Шона Пенна з третім в його житті Оскаром.

У коментарях до допису підписниця спитала, чи Пенн не пішов на нагородження Оскара, бо готується до поїздки в Україну? Юрій Горбунов відповів коротко: Так.

Згодом високопоставлений український чиновник у коментарі агентству AFP підтвердив, що Шон Пенн перебуває в Україні.

— Можна сказати, що він перебуває в Україні, але це його особистий візит; саме так він це бачить — що йому потрібно бути в Україні. Він просто хоче підтримати Україну, — сказав чиновник.

Чиновник також зазначив, що Пенн має зустрітися з українським президентом пізніше в понеділок.

За даними ще одного джерела AFP, актор планує поїхати на фронт.

Шон Пенн зустрівся із Зеленським

Президент Володимир Зеленський опублікував фото із голлівудським актором та подякував йому на підтримку України: Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом.

Джерело : NYT

